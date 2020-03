Lady Gaga annonce sa tournée | Pitchfork

Lady Gaga a annoncé une tournée des six stades d’Europe et d’Amérique du Nord. La tournée Chromatica Ball débute le 24 juillet au Stade de France de Paris avant de se dérouler à Londres, Boston, Toronto, Chicago et East Rutherford, New York. Regardez les dates plus bas.

Chromatica sort le 10 avril via Interscope. Retrouvez les éditions physiques de Chromatica sur Rough Trade. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Lady Gaga a récemment sorti “Stupid Love”, un single de Chromatica.

Lisez «Lady Gaga ne pourra jamais trouver un rôle plus parfaitement méta qu'une star est née» sur le terrain.

