Lady Gaga annonce un nouveau livre d’anthologie «Channel Kindness» cet automne

La Fondation Born This Way de Lady Gaga publiera le 22 septembre un nouveau livre d’anthologie intitulé Channel Kindness: Stories of Kindness and Community, qui recueille des «histoires inspirantes écrites par des jeunes» ainsi que des «notes personnelles d’autonomisation» de l’icône de la pop elle-même.

“Les histoires de Channel Kindness incluent un jeune écrivain qui a découvert le pouvoir de l’amour-propre après avoir été victime d’intimidation à l’école, quelqu’un qui a lancé un mouvement pour lever la stigmatisation autour de la santé mentale, et un autre qui a créé des espaces sûrs pour les jeunes LGBTQ”, lit-on dans communiqué de presse.

“Channel Kindness est l’incarnation des actes de bonté quotidiens qui élèvent les communautés et insufflent un sentiment d’espoir en chacun de nous”, Gaga a déclaré à OprahMag.com. “Si ces histoires inspirent un acte de gentillesse, alors nous avons accompli notre mission. Nous ne pouvons pas le faire seuls, et voici un livre qui montre que nous ne le sommes pas. “

Destiné aux jeunes adultes, Channel Kindness présentera 51 essais inspirants de jeunes activistes et contributeurs de la Born This Way Foundation tels que Taylor M. Parker, Juan Acosta et Hana Mangat. En plus des essais originaux et des paroles de sagesse de Gaga, le livre comprendra également des conseils sur la façon de rendre votre propre communauté plus sûre et plus informée.

Bien que le livre ne soit pas attendu avant le 22 septembre, il est disponible en pré-commande aujourd’hui.

Channel Kindness est également une plate-forme numérique créée par la fondation Lady Gaga comme «un espace sûr où les jeunes peuvent raconter leurs histoires de gentillesse, de résilience et de communauté».

Gaga et sa mère, Cynthia Germanotta, ont fondé la Fondation Born This Way en 2012.

“Ma fille et moi sommes si fiers de chaque jeune auteur qui a aidé à donner vie à ce livre alors que leurs histoires montrent au monde ce que nous savons déjà être vrai – la gentillesse est transformatrice et ses effets ne cessent jamais”, a déclaré Germanotta à OprahMag.

Pendant ce temps, la pop star de 33 ans se prépare à promouvoir son nouvel album, après avoir annoncé son sixième album studio. Chromatica, arrivée le 10 avril, avec une nouvelle tournée.

Son récent single, «Stupid Love» a fait ses débuts au 5e rang du Billboard Hot 100, donnant à Gaga son premier Top 10 du classement depuis qu’Applause a atteint la 6e place en 2013.

Chromatica peut être précommandé ici.