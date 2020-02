Lady Gaga annonce un nouveau single ‘Stupid Love’

Une nouvelle ère de Lady Gaga est à nos portes, car l’actrice-musicienne oscarisée a annoncé que son nouveau single “Stupid Love” sortira vendredi.

En tant que premier single pop solo en près de trois ans, il semble que Lady Gaga soit prête à livrer de la nouvelle musique en 2020 après avoir annoncé qu’elle était «enceinte» de nouvelles musiques au début de 2019, à la suite de rumeurs.

L’icône pop a tweeté une photo d’un panneau d’affichage qui semble être le nouveau single, avec la légende: “Stupid Love The New Single par Lady Gaga Out Friday At Midnight ET # LG6”.

“AMOUR STUPIDE”

LE NOUVEAU SINGLE DE LADY GAGA

VENDREDI À MINUIT ET # LG6 pic.twitter.com/lu4zDqlepm

– Lady Gaga (@ladygaga) 25 février 2020

Bien qu’aucun titre d’album officiel n’ait été confirmé, l’image teaser de «Stupid Love» fait référence au mot «Chromatica», que les fans ont supposé être le titre potentiel de LG6, comme l’album a été mentionné jusqu’à présent.

Avant l’annonce officielle de Gaga, une version du single avait fuité en ligne, ainsi qu’une image de l’iPod du chanteur jouant une chanson avec un titre similaire sur les réseaux sociaux. Que “Stupid Love” soit un single officiel de son prochain album ou juste un single, reste à spéculer.

La chanteuse avait précédemment confirmé à Entertainment Weekly en août 2017 qu’elle avait commencé à travailler sur un nouvel album.

“J’ai commencé à écrire”, a expliqué Gaga à la chaîne. «J’ai beaucoup d’idées et beaucoup de choses que je veux créer, vous verrez donc un peu. J’ai besoin de temps pour créer. »

“ Stupid Love ” fait suite aux périodes les plus réussies de la carrière de Gaga, après deux résidences à guichets fermés à Las Vegas, trois Grammy Awards, son premier Academy Award pour son tour de star dans A Star Is Born et devient la première femme pour gagner cinq albums n ° 1 cette décennie.

Elle a également décroché son premier single n ° 1 aux États-Unis depuis 2011 avec le grand succès de la bande originale de A Star Is Born, ‘Shallow’.

Récemment, «Shallow» est de retour sur les cartes après une clip d’une femme chantant une partie de la chanson dans une station de métro de Londres est devenu viral. Dans le cadre du défi social «Finish The Lyrics» du comédien britannique / cascadeur des médias sociaux Kevin Freshwater, la femme a éclaté en chanson et a époustouflé le comédien avec sa performance.

Le dernier album studio de Lady Gaga était Joanne en 2016, qui a vu la chanteuse se distancier du genre de maximalisme pop de haut art qui a défini son début de carrière.

