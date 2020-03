Lady Gaga annonce un nouvel album Chromatica

Lady Gaga a confirmé le titre et la date de sortie de son prochain album: Chromatica sortira le 10 avril (via Interscope). Elle a discuté du disque, qui suit Joanne en 2016, dans une interview avec Zane Lowe sur Beats d’Apple Music 1. Écoutez ci-dessous.

La semaine dernière, Lady Gaga a sorti son nouveau single “Stupid Love”, qui sera inclus sur Chromatica. Discutant du concept de l’album avec Zane Lowe, Gaga a déclaré:

Le symbole de Chromatica a une onde de signe en elle, qui est le

symbole mathématique du son, et c’est à partir de ce que tout son est fait

à partir de, et, pour moi, le son est ce qui m’a guéri dans ma période de vie, et il

m’a encore guéri en faisant ce disque, et c’est vraiment ce

Chromatica est tout au sujet. Il s’agit de guérison et de bravoure aussi et c’est vraiment comme, quand on parle d’amour, je pense que c’est tellement

important d’inclure le fait qu’il nécessite une tonne de bravoure pour

aimer quelqu’un.

Lady Gaga a poursuivi:

BloodPop® l’a soulevé, et nous avons parlé de la façon dont Chromatica était

essentiellement seul quand on le regarde pour la première fois, il semble

couleurs et toutes les différentes couleurs et aussi la musique est faite d’un

échelle chromatique, vous savez? C’est donc toutes les couleurs, tous les sons, vous

savons, donc nous, nous parlons d’inclusivité et de vie et aussi beaucoup

de ce que nous voyons autour de nous et de ce que nous vivons, ce sont les mathématiques,

ressemble beaucoup à la musique et au son. Nous avons donc parlé

ça, et puis je suis retourné en quelque sorte et j’ai dit: “OK, eh bien, c’est

l’inclusivité mais c’est vraiment une façon de penser “, vous savez, ce n’est pas

juste, “Oh, Chromatica, nous sommes inclusifs avec toutes les couleurs,

tous les gens “, et quand je dis:” Toutes les couleurs, tous les gens “, je

signifie bien plus que ce que nous pourrions imaginer.

Je pense que nous fonctionnons en fait sur une base complètement rudimentaire

niveau où nous cadrons les choses dans des couleurs très simplifiées lorsque

en fait, nous sommes tous extrêmement différents dans une grande variété de façons

proviennent à la fois, comme, la génétique ainsi que

épigénétique, comme, nous sommes tous complètement

différent et je pensais que OK, eh bien peut-être, Chromatica est un cadre de

esprit. Et c’est mon état d’esprit, et je ne sais pas que j’ai jamais

fait un album qui n’était pas sur Chromatica d’une certaine manière, ce qui signifie

comme mon état d’esprit fait toujours partie de ma musique, et c’est juste

ma façon d’exprimer, même de façon à la fois littérale et abstraite,

que, comme faire de la musique et la mettre dans le monde est mon

perspective sur la vie, et c’est aussi mon cadeau au monde dans le meilleur

façon que je peux, et je pense que tout le monde fait un jour donné

le meilleur absolu qu’ils puissent faire, et c’est mon point de vue, et

ça y est, et ça a toujours été mon point de vue, mais maintenant je sais que

c’était ma perspective.

Lady Gaga a beaucoup occupé depuis la sortie de Joanne; elle a joué dans le film nominé aux Oscars A Star Is Born aux côtés de Bradley Cooper, remportant l’Oscar de la meilleure chanson originale pour «Shallow». Le titre a également remporté les Grammy Awards Gaga 2019 du meilleur duo pop / performance de groupe et de la meilleure chanson écrite pour les médias visuels.

.