Lady Gaga confirmée pour la semaine du Super Bowl à Miami

Lady Gaga a été confirmée pour se produire lors des événements pré-Super Bowl à Miami cette semaine, qui seront remplis d’autres célébrités de premier plan, dont Diddy, Shaquille O’Neal, Lizzo, Post Malone, Kevin Hart, Vin Diesel , Cardi B, Chris Brown, Guns N ‘Roses et Maroon 5.

La semaine du Super Bowl reflétera les Grammys, qui ont eu lieu le 26 janvier, avec le nombre de grandes stars de la musique se produisant avant Jennifer Lopez et le spectacle de mi-temps de Shakira dimanche au Hard Rock Stadium, où les 49ers de San Francisco affronteront les Chiefs de Kansas City .

Lady Gaga, qui était à la tête de l’émission de mi-temps du Super Bowl en 2017, se produira au même endroit pour AT&T TV Super Saturday Night, qui s’est tenue un jour avant le Super Bowl 54.

Lizzo va doubler avec des performances. Elle chantera à SiriusXM & Pandora Opening Drive Super Concert Series puis à la fête Planet Pepsi Zero Sugar, qui mettra également en vedette Harry Styles et Mark Ronson au Meridian at Island Gardens.

Post Malone sera sur scène pour Bootsy On the Water, une pop-up Bootsy Bellows, qui sera animée par Kevin Hart. Swae Lee, qui a collaboré avec Malone sur le succès «Sunflower», organisera un événement pour lancer sa collection de chaussures avec Giuseppe Zanotti.

Cardi B se produira lors d’un concert célébrant la bande-annonce du prochain film Fast & Furious 9; Vin Diesel, Michelle Rodriguez, John Cena et Tyrese seront également présents, tandis que Ludacris, Wiz Khalifa, Charlie Puth et Ozuna entreront en scène. Le rappeur primé aux Grammy Awards tiendra également une performance de fin de soirée au LIV et au titre VEWTOPIA.

D’autres, également, se produiront plusieurs fois au cours de la semaine, notamment Lil Wayne, Snoop Dogg, les Chainsmokers, DaBaby, Marshmello, Megan Thee Stallion, Meek Mill et Tiesto.

Budweiser lancera le Budx Hotel sur South Beach avec des événements mettant en vedette Dwyane Wade et Halsey; Karamo Brown de «Queer Eye» fait partie d’un événement pour Stella Artois; et Guy Fieri accueillera 2020 The Players Tailgate.

