Lady Gaga diffère son nouvel album Chromatica en raison d’un coronavirus

Lady Gaga a reporté la sortie de son nouvel album Chromatica. Elle n’a pas révélé la nouvelle date de sortie de son disque, qui devait arriver le 10 avril. Elle a expliqué: «C’est une période si mouvementée et effrayante pour nous tous, et même si je crois que l’art est l’une des choses les plus fortes que nous ayons de se donner de la joie et de se guérir pendant des moments comme celui-ci, il ne me semble pas juste de sortir cet album avec tout ce qui se passe pendant cette pandémie mondiale. » Trouvez la note de Lady Gaga ci-dessous.

Chromatica est le suivi de Lady Gaga pour Joanne et la bande originale de A Star Is Born. Le disque comprend son single “Stupid Love”.

L’épidémie de coronavirus (COVID-19) a conduit à d’innombrables spectacles, tournées et festivals annulés. Maintenant, comme l’a fait Gaga, de nombreux musiciens retardent maintenant la sortie de nouvelles musiques. HAIM, Kelly Lee Owens et JARV IS… ont tous repoussé les dates de sortie en raison de COVID-19.

Lisez «Comment le coronavirus amène la scène mondiale des clubs à l’arrêt» sur le terrain.

.