Lady Gaga est de retour et présente la vidéo “Stupid Love”!

Nul doute que cette année 2020 nous réserve bien des surprises qui nous excitent, comme le retour de plusieurs artistes que nous pensions faire des canards pendant un bon moment. L’un d’eux était Lady Gaga, qui depuis près de quatre ans n’avait pas sorti de nouvelle musique (sans compter la bande originale de A Star is Born et “Shallow”, qui a valu l’Oscar de la meilleure chanson originale). Heureusement pour tous les petits monstres, la chanteuse est de retour et vient apparemment avec tout pour retrouver la place qu’elle avait à l’intérieur de la pop.

Pendant quelques semaines – et grâce à certains abusés – une nouvelle chanson de Lady Gaga divulguée intitulée “Stupid Love”, qui est immédiatement devenue une tendance bien qu’elle ait été immédiatement abaissée de tous les côtés. Dans ce petit fragment, nous pouvions entendre beaucoup de synthétiseurs qui nous rappellent les premiers rolas avec lesquels le monde l’a rencontrée en 2008 accompagnée d’une voix filtrée chantant comme autrefois, qui sort complètement de tout ce que nous avons entendu d’elle ces derniers temps, parce qu’à Joanne, il a expérimenté des sons plus organiques et des genres comme le rock et même le country.

Après beaucoup de rumeurs, la chanteuse a confirmé qu’en fait “Stupid Love” allait être le premier single de ce qui sera son sixième album studio, Chromatica. Mais aujourd’hui et fidèle à sa coutume – avertissant presque à la seule heure – Lady Gaga a annoncé qu’elle publierait la vidéo de cette chanson presque à minuit, donc le battage médiatique en particulier dans les réseaux sociaux a augmenté comme la mousse. Bien sûr, il y avait beaucoup de révélations qui étaient attendues jusqu’à ce qu’ils désactivent Internet pour le voir, et apparemment ça valait le coup.

Dans le clip vidéo de trois minutes et demie, qui Il a été réalisé par Daniel Askill et enregistré entièrement avec les caméras de l’iPhone 11 Pro, nous voyons le chanteur extravagant entrer dans un monde fantastique, où les gens sont divisés par les couleurs, et bien sûr, Mme Gaga appartient au groupe rose. Au fil de la vidéo, elle nous raconte une histoire presque post-apocalyptique où elle danse et malgré les différences qu’ils ont, elle parvient à rassembler tout le monde pour danser grâce au pouvoir de l’amour. C’est certainement un retour puissant qui nous rappelle pourquoi Lady Gaga est une référence de la pop.

Vérification de fin de journée la vidéo que Lady Gaga a enregistrée pour “Stupid Love”, le single avec lequel elle entame une nouvelle étape de sa carrière: