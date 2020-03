Lady Gaga inspire les espèces d’insectes nouvellement découvertes, Kaikaia Gaga

Le style visuel flamboyant de Lady Gaga a inspiré le nom d’une espèce d’insecte nouvellement découverte. Kaikaia gaga est un nouveau genre de punaises des cicadelles trouvées il y a près de trois décennies près de la côte pacifique du Nicaragua, selon des rapports publiés dans Rolling Stone.

Brendan Morris, candidate au doctorat en entomologie à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, a emprunté environ 1 000 cicadelles au Carnegie Museum of Natural History de Pittsburgh à des fins de recherche – mais après avoir étudié un insecte femelle sous un stéréoscope, il a découvert des caractéristiques uniques qui la distinguaient des autres.

Dans un rapport publié dans la revue Zootaxa, Morris et son co-auteur, l’entomologiste de l’Illinois Natural History Survey Christopher Dietrich, ont décrit la créature “m-cu crossvein supplémentaire de la créature dans l’aile antérieure, ainsi qu’une forme frontoclypée et une apparence générale similaire à Platycentrus Stål, “Avec une” forme étroite et droite de la deuxième valvule. “

“S’il va y avoir un bug de Lady Gaga, ce sera une cicadelle parce qu’ils ont ces cornes folles”, a-t-il déclaré au Illinois News Bureau. «Ils ont un sens fou de la mode à leur sujet. Ils ne ressemblent à rien de ce que vous avez vu auparavant. “

Morris n’a pas été en mesure d’extraire l’ADN de l’insecte, mais il prévoit de visiter le Nicaragua dans l’espoir de trouver d’autres gaga Kaikaia vivants dans la forêt tropicale où l’original a été collecté.

«Les cicadelles sont farfelues, et je pense que cela les rend particulièrement adaptées pour être des« porte-parole »pour le large éventail d’habitats qu’elles utilisent», a-t-il déclaré.

La vraie Lady Gaga a récemment annoncé une tournée estivale de six dates qui débutera le 24 juillet à Paris et comprend des dates américaines à Boston, Chicago et East Rutherford, New Jersey. Chaque billet nord-américain comprend une copie sur CD de la album à venir Chromatica, dont la sortie est prévue pour le 10 avril.

Lady Gaga joue les spectacles suivants sur «The Chromatica Ball Tour»:

24 juillet – Stade de France, Paris, France

30 juillet – Tottenham Hotspur Stadium, Londres

5 août – Fenway Park, Boston, MA

9 août – Rogers Centre, Toronto, ON

14 août – Wrigley Field, Chicago, IL

19 août – MetLife Stadium, East Rutherford, NJ

Écoutez le meilleur de Lady Gaga sur Apple Music et Spotify.