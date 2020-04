Lady Gaga lève 35 millions de dollars pour l’OMS, un concert virtuel à venir le 18 avril

Lady Gaga a aidé à collecter plus de 35 millions de dollars au profit de l’Organisation mondiale de la santé – et un nouveau concert virtuel arrive.

Un point de presse de l’OMS a confirmé la contribution, disant qu’elle ira à l’achat de fournitures et de kits de test pour les EPI. Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebryesus, estime que l’approche du chanteur doit être saluée.

“Nous avons toujours dit que nous sommes tous dans le même bateau et que nous ne pouvons réussir qu’ensemble”, a déclaré le Directeur général. «Nous avons besoin d’une approche de l’ensemble de la société où chacun joue son rôle. Cet effort inclut des gens de l’industrie du divertissement. »

Lady Gaga s’associe également à l’OMS pour un concert virtuel à domicile intitulé «One World Together at Home».

Global Citizen sera le fer de lance du festival de musique en streaming – le 18 avril à 20 h 00 HNE. Ce festival comprendra d’autres célébrités du divertissement comme Billie Eilish, Elton John, Lizzo, Chris Martin, Paul McCartney et Steve Wonder. Le concert virtuel n’est pas une collecte de fonds, mais une célébration de l’effort titanesque dans la lutte contre la pandémie.

Lady Gaga a hautement apprécié les agents de santé de première ligne qui luttent contre le coronavirus.

«Mon cœur est très, très, douloureux et chaleureux pour ceux qui sont médecins et infirmières des urgences qui dorment dans des voitures pour s’assurer qu’ils n’infectent pas leurs familles ou leurs patients», dit-elle dans un communiqué. “Ce que vous faites, c’est vous mettre en danger pour aider le monde, et nous vous saluons tous, et vous êtes vraiment un triomphe.”

Le chanteur a également offert des prières aux personnes infectées par le virus ou qui ont perdu leur gagne-pain. Lady Gaga affirme que le concert virtuel sera un moyen de mettre en évidence la «gravité de ce mouvement culturel historique sans précédent».

«Lorsque nous diffusons en direct le 18 avril», ajoute Lady Gaga, «rangez votre portefeuille, rangez tout ce dont vous avez besoin. Asseyez-vous et profitez du spectacle que vous méritez tous. »