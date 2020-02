Lady Gaga revient avec un nouveau single «Stupid Love»

Lady Gaga a enfin dévoilé son nouveau single, «Stupid Love», le premier single de son sixième album studio très attendu. ‘Stupid Love’ marque le premier single pop solo de l’artiste aux multiples talents depuis ‘Shallow’ de A Star Is Born en 2018.

Avec le rythme de danse propulsif du single et les changements de costumes élaborés de la vidéo, Lady Gaga est revenue à ses racines pop alimentées par la danse et à haut concept sur “Stupid Love”.

Avec le nouveau morceau, Gaga a également livré un nouveau clip musical éclaboussant, où elle se transforme en une guerrière amazonienne futuriste. La vidéo cinématographique de la chanson, centrée sur une histoire de guerre tribale dystopique, a été entièrement tournée sur un iPhone 11 Pro et réalisée par le cinéaste et artiste visuel australien Daniel Askill, dont les crédits incluent des vidéos pour Sia, Phoenix et Placebo. Apparaissant comme le chef d’une tribu à la mode en uniforme rose, Gaga utilise des pouvoirs télékinétiques pour partager un puissant message de paix et d’amour.

Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite, les teasers de ‘Stupid Love’ font référence à un sixième album studio du musicien et actrice primé. En 2017, Gaga a confirmé à Entertainment Weekly qu’elle avait commencé à travailler sur un suivi de son LP de 2016, Joanne.

Bien que beaucoup de spéculations aient été faites sur le titre du nouvel album – actuellement appelé “LG6” – les fans ont pris note d’une image que Gaga a tweeté lundi d’un panneau publicitaire faisant la promotion du single, comportant le mot “Chromatica”. Cela étant dit, on ne sait toujours pas si «Stupid Love» est un single officiel de LG6 ou juste une sortie unique.

‘Stupid Love’ lance une nouvelle année passionnante pour l’artiste, dont la carrière a déjà atteint un niveau record. Après sa performance acclamée en 2018 dans A Star is Born, Gaga a reçu trois Grammy Awards et un Academy Award pour ses contributions musicales au film. Son duo à succès avec la co-star Bradley Cooper, «Shallow», a valu à Gaga son premier single n ° 1 aux États-Unis depuis 2011, tandis qu’elle a terminé la décennie en tant que première artiste féminine à marquer cinq albums n ° 1 dans les années 2010.

L’artiste occupée, qui a récemment lancé sa première ligne de maquillage – les végétaliens Haus Laboratories – a également ravi les fans de Las Vegas avec deux résidences à guichets fermés, jusqu’en mai. Elle a également signé pour représenter Patrizia Reggiani – l’ex-femme de Maurizio Gucci qui a été condamné pour avoir ordonné le meurtre du magnat de la mode – dans un prochain film de Ridley Scott.

