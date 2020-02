Lady Gaga sortira cette semaine sa nouvelle chanson «Stupid Love»

Vendredi, Lady Gaga reviendra avec une toute nouvelle chanson intitulée “Stupid Love”, a annoncé la pop star via les réseaux sociaux. Consultez l’annonce ci-dessous. Le nouveau single suit les chansons de Gaga A Star Is Born “Shallow” et “Always Remember Us This Way”, enregistrées avec le réalisateur et co-star du film Bradley Cooper.

Le dernier album studio de Lady Gaga était Joanne en 2016. Depuis lors, Gaga est resté occupé; elle a reçu des éloges (et une nomination aux Oscars) pour son rôle d’Ally dans A Star Is Born, et a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale pour «Shallow» aux Academy Awards 2019. Gaga a également commencé sa résidence à Las Vegas en décembre 2018.

.