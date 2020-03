«Lady Madonna»: l’histoire derrière la chanson des Beatles

Après une chaîne de singles innovants, tous très différents les uns des autres, Les Beatles changé de direction encore une fois. Pour leur premier single sorti en 1968, ils sont revenus à leurs racines pour «Lady Madonna». Dans une interview de 1994, Paul a admis: «Lady Madonna était moi, assis au piano, essayant d’écrire un truc de boogie-woogie blues… Cela me rappelait Fats Domino pour une raison quelconque, j’ai donc commencé à chanter une impression Fats Domino. Cela a amené mon autre voix dans un endroit très étrange. »

Enregistrée sur deux jours distincts au début de février 1968, la session avait été organisée à la hâte. Les Beatles étaient sur le point d’entreprendre leur voyage à Rishikesh en Inde pour étudier avec le Maharishi Mahesh Yogi à son ashram.

Le samedi 3 février, ils ont abandonné la piste rythmique de base et sont revenus à Abbey Road trois jours plus tard pour des overdubs vocaux et quelques parties de piano supplémentaires, à quel point il a été décidé que la piste bénéficierait vraiment de quelques cuivres supplémentaires. Tard ce mardi après-midi, des appels téléphoniques effrénés de Laurie Gold, une «fixatrice» de session employée par EMI, ont amené quatre saxophonistes au studio. Parmi eux, Ronnie Scott, dont le célèbre club de jazz Soho est toujours une institution, et Harry Klein, un vétéran de la scène big-band.

Sorti au Royaume-Uni le 15 mars et trois jours plus tard aux États-Unis, un peu plus d’un mois après son enregistrement, “Lady Madonna” a dominé les charts britanniques pendant deux semaines, mais n’a fait que le n ° 4 en Amérique.

George et John devaient partir pour l’Inde le 15 février avec Paul et Ringo quatre jours plus tard, et les quatre seraient hors du pays pendant plusieurs mois. Dans ces circonstances, le besoin d’un film promotionnel pour promouvoir leur nouveau single était pressant. Le groupe s’est donc retrouvé à Abbey Road le dimanche 11 février pour un tournage en studio, sous les auspices de la toute nouvelle Apple Films Ltd.

Lorsque le film final a été édité, une courte section de Paul quittant Chappell Studios avec Cilla Black – les deux avaient travaillé sur son single “Step Inside Love” – ​​a été ajoutée, ainsi que quelques insertions de Paul au piano. Bien que cette séquence ait été initialement conçue pour dater de novembre 1967, une documentation récemment découverte suggère qu’elle a été filmée en février 1968, juste avant que Paul ne s’envole pour l’Inde.

Alors qu’Abbey Road filmait leur nouvelle promo, le groupe enregistrait en fait une autre chanson, “Hey Bulldog”, qui devait être utilisée dans le film Yellow Submarine mais à la fin, elle ne figurait que dans la version britannique du film.

Écoutez le meilleur des Beatles sur Apple Music et Spotify.

La

La