L’affiche de 2020 à Glastonbury présente 52% des actes féminins

Dimanche dernier, la mobilisation des femmes a été la plus importante de toute l’histoire du Mexique. Une mobilisation qui nécessite des changements drastiques dans une société machiste qui fait disparaître quotidiennement dix corps de femmes pour le simple fait d’être née femme. Comme toutes les sphères sociales et culturelles du monde, la musique et son industrie ne sont qu’un exemple de la disparité entre les sexes entre les deux genres. Mais aujourd’hui, Glastonbury rejoint le changement et a présenté une affiche avec 52% d’actes féminins.

Pour la première fois dans l’histoire du plus grand festival du monde, des noms annoncés, comme le note la BBC, la plupart sont des femmes artistes ou ont des membres qui identifient les femmes. Avec Kendrick Lamar et Paul McCartney, Taylor Swift sera à la tête du festival. Elle sera rejointe par Diana Ross, Lana Del Rey, FKA Twigs et Haim aux postes les plus importants et beaucoup plus des plus de 90 noms qu’ils ont soumis.

En tant que femme de parole, cela vient après la tête du festival Emily Eavis a déclaré en novembre dernier que la programmation de Glastonbury 2020 serait “aussi proche” que possible d’une division 50/50 entre les sexes. “Je pense qu’il y a une lumière au bout du tunnel”, a-t-elle déclaré en 2018 à propos de la lutte pour l’égalité des genres au festival et dans l’industrie musicale en général. Conformément à ses commentaires, Eavis a déclaré lors des NME 2020 Awards qu’elle était “vraiment passionnée” par la recherche d’un équilibre dans la programmation.

Quant à l’inquiétude évidente concernant l’épidémie de coronavirus, Emily Eavis a déclaré que les organisateurs ont “fermement croisé les doigts” pour que Glastonbury s’arme en juin. Il a également déclaré avoir lancé l’affiche “avec les meilleures intentions” compte tenu des circonstances actuelles. “Dans l’état actuel des choses, nous travaillons toujours dur pour offrir notre festival du 50e anniversaire en juin et nous sommes très fiers du projet de loi que nous avons produit au cours de la dernière année”dit-il.