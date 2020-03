L’agence Paradigm Talent met à pied des centaines d’employés de la musique et d’autres divisions

Vendredi 20 mars, Paradigm Talent Agency a annoncé à son personnel qu’elle procéderait à des licenciements «temporaires» de masse alors que l’industrie de la musique live dévisageait une année d’incertitude en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Une source proche de la situation a déclaré à Pitchfork que les conditions de mise à pied n’incluaient pas les indemnités de licenciement. De plus, selon la source, les employés licenciés ne bénéficient que d’un mois de soins et d’avantages sociaux. Une note de service interne rédigée par le PDG de Paradigm, Sam Gores, et envoyée aux employés le 20 mars – également consultée par Pitchfork – confirme que les soins de santé pour les employés de Paradigm qui ont été licenciés prendront fin fin avril.

Dans une autre note de service du 20 mars, envoyée par le vice-président exécutif aux affaires, Craig Wagner, aux employés licenciés, Paradigm a estimé que les licenciements temporaires “dureront moins de six mois”. Alors qu’un premier rapport dans The Hollywood Reporter estimait que les licenciements anticipés étaient au nombre de «cent ou plus», qui «ne devraient pas être limités à une unité commerciale spécifique», un rapport publié par Billboard le 24 mars citait des sources qui ont estimé à plus de 200 agents, assistants et autres membres du personnel qui ont perdu leur emploi dans les licenciements.

Un nouveau rapport de Variety, publié plus tôt aujourd’hui, indique que les agents mis à pied comprennent Dave Kaplan (qui représentait les Black Keys et le père John Misty) et Mike Mori (qui représentait le 1975). Il est actuellement difficile de savoir si le département de musique a été plus fortement touché que d’autres. La note de service de Wagner du 20 mars mentionnait «une baisse significative des revenus de la société, y compris l’annulation d’événements musicaux et de divertissement ainsi que la production télévisuelle et cinématographique, qui constituent le principal flux de revenus des activités de la société» comme raisons des licenciements.

Le rapport initial dans THR indiquait que «la masse salariale sera réduite pour ceux qui restent dans l’entreprise». Une source a déclaré à Pitchfork que cette réduction est une réduction de salaire de 50% qui a touché tout le monde, de l’équipe de direction aux assistants. “Ils font en sorte que les assistants qui gagnaient 18 $ de l’heure réduisent le salaire, donc il y a maintenant des gens qui gagnent 9 $ de l’heure en travaillant comme assistants”, a indiqué la source. “C’est tellement dégoûtant.”

