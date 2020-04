L’agenda de la musique de concert disponible en ligne

Traverser cette période est difficile. Nous n’avions jamais fait face à une telle situation auparavant. Oui, il y a eu des crises à différents niveaux et pas seulement au Mexique, mais aussi dans le monde entier, mais rien de tel ou de la façon dont nous le traversons.

Rester à la maison est ce que nous devons faire. L’avons-nous déjà fait? Peut-être mais jamais plongé dans l’ère numérique telle qu’elle est aujourd’hui. Ainsi, tous les outils à notre portée sont exploités tels que les appels vidéo de groupe pour travailler; les réseaux sociaux pour rester en contact (maintenant un peu plus réel qu’avant); plateformes de streaming pour nous divertir 24/7 …

Internet en général pour se rapprocher de notre routine d’avant. De cette façon, certaines marques, artistes, groupes et autres proposent différentes façons de rapprocher les gens et les utilisateurs du contenu. Des noms importants dans l’industrie de la musique, quotidiennement, sont enregistrés en chantant ou en jouant des instruments.

Oui beaucoup d’autres ont téléchargé des catalogues audiovisuels jamais vus auparavant. C’est là que ça se pose À TOUS LES VOLUMES, un agenda musical plein de concerts, festivals, interviews, sessions, streamings, présentations médiatiques, et plus encore, tout ce qui est disponible pour les utilisateurs.

Chaque jour, un ordre du jour est défini et il est mis à jour quotidiennement. Par exemple, Ce jeudi 9 avril, il y a du matériel des Flaming Lips, Rufus Wainwright, Radiohead, Belle & Sebastian, Deadmau5, Girl Ultra, et de plus.

Comment ça marche? Ce n’est pas une plateforme de streaming, mais un agenda qui accueille le contenu quotidien des artistes pour que vous puissiez y accéder de manière plus simple.

Par exemple, Dans le cas de Radiohead, il vous donne la date, l’heure et le lien où une transmission aura lieu ou le groupe téléchargera du contenu spécial pour cette quarantaine. Sur YouTube à 16 h, Radiohead téléchargera son contenu et vous pourrez y accéder via FULL VOLUME.

Un autre exemple est Deadmau5. À 19 h, vous téléchargerez du contenu ou jouerez sur un mixeur. A TODO VOLUMEN a pour but de vous rapprocher de tout le contenu musical que les artistes partagent ces jours-ci, et ce qu’ils feront dans le prochain.

Demain, vendredi 10 avril, le contenu est disponible sur Matériaux Chicano Batman, Rhye et Coachella. Le samedi 11 avril, présence de Au bord de la piscine et dimanche de John Mayer, entre autres. Cela vous rapproche également des listes de lecture que certains groupes ou artistes ont téléchargées afin que les gens puissent profiter des recommandations pendant la quarantaine.

Tous les efforts qui ont été faits individuellement et au niveau du groupe pour atténuer l’impact social de la crise causée par le coronavirus ou Covid-19, ils sont importants. Que ce soit Rufus Wainwright chantant dans son salon en robe de chambre, aux concerts complets de Metallica tous les lundis. Cette initiative organise ces contenus pour nous afin que nous ne manquions de rien.