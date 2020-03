L’agneau de Dieu Mark Morton et Mille Petrozza de Kreator parlent d’être unifiés grâce à Thrash (Vidéo)

AGNEAU DE DIEU et KREATOR fera équipe ce printemps pour lancer une tournée à travers l’Europe qui comprend également des thrashers de Dallas VOYAGE ÉLECTRIQUE. Pour célébrer la tournée, les groupes sortiront une série de bandes-annonces BBC Radio 1 “Rock Show” hôte Daniel P. Carter discuter avec AGNEAU DE DIEUc’est Mark Morton et KREATORc’est Mille Petrozza sur leur carrière, la scène metal, les tournées et bien plus encore. Dans le premier épisode, les gars parlent de la façon dont les groupes sur le projet de loi sont unifiés grâce au thrash. Regardez ci-dessous.

le “État d’agitation” La tournée devrait débuter le 27 mars à Stockholm, en Suède, au Fryshuset Arenan et se poursuivra jusqu’au 25 avril, date à laquelle elle se terminera à Londres à l’O2 Academy Brixton.

AGNEAU DE DIEU chanteur Randy Blythe avait ceci à dire: “C’est toujours génial quand tu tournes avec quelqu’un pour la première fois, donc nous avons hâte de reprendre la route avec KREATOR, ainsi que d’avoir plus de temps de suspension avec nos amis maniaques VOYAGE ÉLECTRIQUE. Rendez-vous en mars et avril! “

Petrozza a ajouté: “Hordes d’Europe! J’ai le plaisir de vous présenter le «État d’agitation» tour. Pendant trop longtemps, le métal européen et américain a été divisé et il est maintenant temps pour l’unité! Nous sommes ravis de jouer nos seuls spectacles européens de 2020 avec les puissants AGNEAU DE DIEU et le soutien de l’un de mes nouveaux groupes de thrash préférés, VOYAGE ÉLECTRIQUE. Ça va être une folle nuit de fête du métal – NE MANQUEZ PAS! “

AGNEAU DE DIEUnouvel album éponyme sortira le 8 mai via Records épiques aux États-Unis et Dossiers d’explosion nucléaire en Europe. Le suivi de “VII: Sturm Und Drang” Des marques AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements avec Art Cruz, qui a rejoint le groupe en juillet dernier en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

KREATOR a sorti son dernier album, “Dieux de la violence”, début 2017, marquant le plus haut effort de cartographie du groupe dans le monde. Depuis, le groupe parcourt le monde sans relâche.

Septembre dernier, KREATOR a annoncé l’ajout d’un nouveau bassiste Frédéric Leclercq aux rangs du groupe. Avant de rejoindre KREATOR, Leclercq est devenu célèbre grâce aux métallurgistes de puissance extrême basés au Royaume-Uni FORCE DU DRAGON pour qui il s’est occupé des basses de 2005 à août dernier.



