L’agneau de Dieu Randy Blythe dit que le batteur Art Cruz a fait un travail fantastique sur un nouvel album

Métallers basés à Richmond, en Virginie AGNEAU DE DIEU sortira son nouvel album éponyme le 8 mai via Records épiques aux États-Unis et Dossiers d’explosion nucléaire en Europe. Le suivi des années 2015 “VII: Sturm Und Drang” Des marques AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements avec Art Cruz, qui a rejoint le groupe l’année dernière en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

Lors d’une comparution jeudi dernier (27 février) le SiriusXMc’est “Nation du Tronc” spectacle, AGNEAU DE DIEU chanteur Randy Blythe on m’a demandé comment Cruz réussi dans sa première session d’enregistrement avec ses nouveaux camarades de groupe. Il a répondu: “Je pense qu’il a fait un putain de travail fantastique. Art est un batteur vraiment solide.

“C’était intéressant de le voir passer au travers, car écrire un AGNEAU DE DIEU le record, même s’il a été agréable cette fois, n’est généralement pas une expérience agréable à vivre; ce n’est tout simplement pas, parce que nous sommes tellement brutaux avec nous-mêmes », a-t-il expliqué.« C’est pourquoi ça n’a pas d’importance pour nous, vraiment, si une chanson sort et que quelques personnes disent: «Ça craint. J’aimerais que ça sonne plus comme «Alors que les palais brûlent»,’ ou peu importe. Je m’en fous de ce que vous pensez, parce que nous nous sommes déjà mis dans l’enfer absolu pour faire ça. Nous sommes de loin nos pires critiques – c’est ridicule à quel point nous sommes durs avec nous-mêmes. Cela étant dit, cela ne permet pas parfois une expérience d’écriture et d’enregistrement très agréable. Et regarder une sorte de pas dans ce monde… Je suis sûr qu’il était nerveux, parce que c’est votre premier album avec un groupe, et nous sommes un groupe établi depuis 25 ans avec une grande base de fans. Je suis sûr qu’il était nerveux, mais il s’en est occupé – il a fait du très bon travail. C’était définitivement le plus long temps qu’il avait jamais enregistré pour enregistrer un disque, parce qu’il a enregistré avec DENT, il a enregistré avec son autre groupe, VENTS DE PESTE. Et je pense que beaucoup de choses ont été faites là-dedans, faites-le, parce que le budget n’est pas là pour vous de prendre toute la journée. Et je pense qu’il était un peu plus dirigé par ses camarades de groupe dans ces autres projets: «Nous voulons que vous fassiez cela. Nous voulons que vous fassiez cela. Avec cela, nous étions, comme, ‘Ok, gamin. Voyons ce que tu as. Et il vient de faire un travail fantastique. “

Excité ajouté: “Il a que AGNEAU DE DIEU du son. Parce que nous sommes AGNEAU DE DIEU; nous n’essayons pas, tout d’un coup, de jouer des battements de polka ou quelque chose. Mais il y ajoute définitivement sa propre saveur; il y a beaucoup de choses différentes qu’il fait différemment, je suppose, que notre ancien batteur. C’est juste différent, et les nerds du tambour vont le distinguer. “

A demandé comment AGNEAU DE DIEUest divisé avec Adler a été résolu, Blythe a déclaré: “La façon dont il a été résolu est que Chris Adler n’est plus dans AGNEAU DE DIEU – cela a été dit publiquement – et Art Cruz est notre nouveau batteur. Et c’est à peu près tout ce que nous avons à dire à ce sujet. “

Cruz rempli pour Adler sur plusieurs AGNEAU DE DIEU visites au cours des deux dernières années avant d’être nommé Chrisremplacement officiel de juillet dernier.

Quand Adlerest absent de AGNEAU DE DIEULa tournée d’été 2018 a été annoncée pour la première fois, il a publié un communiqué affirmant qu’il avait subi une thérapie physique et professionnelle pour les blessures qu’il avait subies dans un accident de moto fin 2017.

En janvier 2019, Art American Musical Supply a demandé à quoi ressemblait la transition entre jouer ses propres parties de batterie et reproduire le matériel de quelqu’un d’autre. Il a répondu: “Chris est mon copain, donc être assis à sa place pendant qu’il situe ses affaires, ça a été difficile, car c’est mon groupe préféré de tous les temps – c’était mon rêve d’être même à côté d’eux. Mais cela a été un peu difficile, car ce sont de grosses chaussures à remplir. Mais je m’amuse avec ça, le groupe s’amuse avec ça, et ça a été génial – ça a été phénoménal. “

Art a poursuivi en disant qu’il n’avait pas à modifier son style de jeu afin d’accommoder AGNEAU DE DIEUla musique. “Je regarde le groupe, comme je l’ai dit, depuis le premier jour, alors ils m’ont inspiré dès le départ”, a-t-il déclaré. “Donc, je n’ai pas eu à changer trop. Je pense que je devais me concentrer un peu plus. Parce que je suis généralement en quelque sorte baleinier. Mais je dirais que c’est un peu plus concentré et intense. Surtout quand , comme cinquante mille personnes qui vous regardent, par rapport à deux mille ou cinq cents. “

Cruz a fait ses débuts en direct avec AGNEAU DE DIEU en juillet 2018 à Gilford, New Hampshire.