L’agneau de Dieu Randy Blythe dit que les statues de Richmond avec des liens confédérés devraient être supprimées et conservées dans les musées

Dans une récente interview avec The Hundreds TV, AGNEAU DE DIEU chanteur Randy Blythe a parlé des efforts en cours pour retirer les statues confédérées le long de Monument Avenue dans sa ville natale de Richmond, en Virginie.

Le débat concernant les monuments confédérés se polarise à Richmond et dans d’autres villes du pays depuis de nombreuses années. La région de Richmond et les communautés à travers le pays sont confrontées à la crise du racisme qui affecte notre pays depuis des générations.

« Je pense qu’il est important de reconnaître quand et pourquoi ces monuments ont été érigés, car il y a ce faux récit qu’à la fin de la guerre civile, la Confédération a érigé tous ces monuments, Excité m’a dit. «La plupart de ces monuments ont été érigés à l’époque de Jim Crow, lorsque les lois ségrégationnistes ont été mises en vigueur. Et ils ont été mis là pour cimenter la position des blancs dans notre société, en particulier dans le Sud.

« Je trouve ça très intéressant, pour moi, le plus grand monument est Robert E. Lee sur Monument Avenue, que Robert E. Lee lui-même était très opposé à l’érection de tels monuments; à plusieurs reprises, il s’est prononcé contre « , Blythe a continué. « Il disait, » Je pense que nous devrions essayer de supprimer ces rappels de troubles civils pour que les gens puissent guérir « . Mais avec Jim Crow et la nécessité – maintenant que les esclaves sont illégaux – la nécessité de maintenir les Noirs dans une position subalterne, à la fois physiquement et économiquement, ils érigent ces grands monuments.

« Les monuments sont entretenus. Les impôts paient pour les éclairer. Ils paient l’entretien. Ils paient les policiers qui les protègent actuellement. C’est l’argent des contribuables.

« Richmond est une majorité – ce n’est pas une énorme majorité – mais une communauté afro-américaine majoritaire », a-t-il ajouté. « Pour beaucoup de ces personnes dans la communauté afro-américaine, quand ils voient ces monuments de ces généraux confédérés, c’est juste un rappel de remonter tout le chemin à la raison pour laquelle la communauté afro-américaine est ici en premier lieu, qui est l’esclavage. Richmond avait le deuxième marché d’esclaves en importance aux États-Unis, le premier à la Nouvelle-Orléans. «

Excité également évoqué les récentes manifestations dans les villes d’Amérique à la suite du meurtre de George Floyd, un homme noir non armé, aux mains de la police de Minneapolis. Il a dit: « Ce qui se passe en ce moment, ce n’est pas seulement un homme au Minnesota qui s’étouffe à mort – c’est une chose bâtie, et ça se construit. A Richmond, en particulier la population plus jeune, ils ont eu Nous avons parlé de mettre les statues dans leur contexte ou peut-être d’ajouter des panneaux ou toutes ces autres choses. Je pense que les jeunes d’aujourd’hui sont simplement du genre: « Non. C’est une gifle. »

« Je crois – c’est ma conviction personnelle – que les statues doivent être préservées. Pas où elles sont, dans cette position glorifiée sur Monument [Avenue], et les impôts de tout le monde paient pour en prendre soin. Mais je pense qu’ils devraient être pris – ils sont censés être stockés. Et peut-être qu’ils peuvent être dans une exposition de musée ou quelque chose comme ça, afin que les gens puissent comprendre cette fois. Et quand je dis cette fois, je parle en ce moment; il y a des graffitis partout. «

Richmond a travaillé pour supprimer 11 statues confédérées après Le maire Levar Stoney a promulgué des pouvoirs d’urgence pour les faire immédiatement enlever des terres de la ville.

Des dizaines de symboles confédérés ont été enlevés à travers le pays au cours des semaines qui ont suivi Floyd a été tué.

Le mois dernier, un GWAR fan a lancé une campagne pour remplacer le Lee statue avec un mémorial au défunt défenseur du groupe Oderus Urungus.

Le général confédéré est décédé en 1870, 20 ans avant l’érection de sa statue sur l’avenue Monument.

Lancé le 12 juin, le Change.org pétition vise à faire remplacer le point de repère « raciste » par un hommage à la GWAR co-fondateur et leader de longue date, dont le vrai nom était Dave Brockie. La pétition a recueilli plus de 68 000 signatures.

