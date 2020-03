L’agneau de Dieu Randy Blythe dit qu’il ferait un meilleur travail en tant que président que l’idiot que nous avons en poste actuellement

Dans une récente interview avec Kerrang! magazine, AGNEAU DE DIEU chanteur Randy Blythe, qui a annoncé en 2012 qu’il se présentait à la présidence, a été invité à se présenter sérieusement à un poste public. Il a répondu: “C’est une question intéressante. Lorsque j’ai posé ma candidature à la présidence – et j’ai obtenu des bulletins de vote par écrit – c’était pour montrer le ridicule et la corruption dans le financement des campagnes”, a-t-il expliqué. “Il était destiné à souligner comment les gens sont modelés et façonnés par les lobbyistes et comment tout est question d’argent. J’ai donc dit que je n’allais pas dépenser plus de 99 cents pour ma campagne, que j’ai dépensée pour une application de montage vidéo sur l’iPhone. Le tout était de faire un point, et ce n’était évidemment pas sérieux.

“Je ne vais pas gagner la présidence – bien que je pense que je ferais un meilleur travail que l’idiot que nous avons actuellement en poste – mais est-ce que je me présenterais jamais pour un poste public? C’est une question intéressante. Ce serait dépendre du bureau et cela dépendra de la durée des élections. Vous ne pouvez pas vous présenter aux élections lorsque vous faites partie d’un groupe de tournée parce que vous devez être à la maison pour vos électeurs. bureau dans une position locale où je pourrais avoir un impact immédiat sur l’environnement. Je ne sais pas, peut-être un jour. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il était en faveur de la peine de mort, Blythe a dit: “C’est une question intéressante. Personnellement, je suis ami avec Damien Echols, qui était l’un des West Memphis Threeet il est resté dans le couloir de la mort pour toujours après avoir été condamné à tort. Finalement, il a finalement été libéré. Donc, d’une part, je pense que la peine de mort est assez noueuse. Mais il y a eu récemment ce type qui a été condamné à mort et qui était au tribunal en disant: “ Tuez-moi, tuez-moi ” et en souriant aux familles des personnes qu’il a tuées, il est donc difficile pour moi de concilier une politique de non peine de mort dans ce scénario. J’ai du mal à garder en vie les agresseurs d’enfants en série. C’est juste faux. Je n’ai pas de réponse solide, pour être honnête avec vous. C’est quelque chose avec lequel je me bats. “

Pressé de savoir s’il légaliserait les drogues, Excité a déclaré: «Cela dépend. Je ne fais pas de substances psychotropes à part la caféine et la nicotine des cigarettes électriques, et j’essaie de les arrêter. Mais l’herbe devrait être légale à 100%. Ce n’est tout simplement pas une substance aussi nocive que l’alcool. Dois-je penser que l’héroïne devrait être légale? Non, non. Ça a tué trop de mes amis. Je sais que cela n’empêche pas les gens de le faire, mais si vous pouvez aller à la pharmacie et acheter de l’héroïne… cela ne semble pas être une bonne idée. Si vous avez rencontré des drogués, leur vie ne va normalement pas trop bien. Les toxicomanes doivent-ils être traités avec compassion? Absolument. Devrions-nous distribuer gratuitement de la cocaïne dans les rues? Non, nous ne devrions pas. “

AGNEAU DE DIEUL’album éponyme sortira le 8 mai via Records épiques. Le suivi de “VII: Sturm Und Drang” Des marques AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements avec Art Cruz, qui a rejoint le groupe en juillet dernier en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

“Agneau de Dieu” a été enregistré avec un producteur de longue date Josh Wilbur (KORN, MEGADETH, GOJIRA, TRIVIUM) et comprend des apparitions d’invités spéciaux de Jamey Jasta (LA HAINE RACE) et Chuck Billy (TESTAMENT).

