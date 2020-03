L’agneau de Dieu Randy Blythe: ‘J’écris des paroles pour un mec, et c’est moi’

Dans une nouvelle interview avec Full Metal Jackieest une émission de radio diffusée au niveau national, AGNEAU DE DIEU chanteur Randy Blythe on lui a demandé comment lui et ses camarades de groupe pouvaient réussir à trouver de nouvelles idées pour chaque nouvel album sans trop s’éloigner de ce que AGNEAU DE DIEU les fans s’attendent à entendre. Il a répondu (entendre l’audio ci-dessous): “En ce qui concerne les attentes de notre public, cela ne me vient jamais à l’esprit, parce que j’écris des paroles pour un mec, et c’est moi – pas pour ma femme, pas pour ma famille et pas pour mes amis. J’écris des paroles pour moi. Ils sont mon expression. Et je ne pense pas, “Eh bien, un AGNEAU DE DIEU fan comme ça? Parce que si tel était le cas, si vous commencez à écrire pour apaiser les fans, ou si vous commencez à faire ce que les fans veulent, alors vous devenez essentiellement un groupe de garçons, et vous pourriez aussi bien aller de l’avant et faire descendre un producteur d’Hollywood un auteur-compositeur qui dira: “Oh, les fans ont vraiment aimé ceci et cela” et commenceront à écrire des trucs pour vous. Et puis c’est faux – ce n’est plus de l’art.

“Une chose AGNEAU DE DIEU a toujours fait est que nous écrivons ce que nous voulons écrire “, at-il poursuivi.” Nous écrivons pour cinq mecs – les cinq mecs dans AGNEAU DE DIEU. Personnellement, j’écris pour moi, et je dois travailler avec les autres mecs de mon groupe pour m’assurer que cela s’intègre dans notre framework et qu’ils sont cool avec ça. Et généralement, ils le sont. Et ils font la même chose avec tout le monde, musicalement. Nous apportons tous une tonne d’idées, et toutes ne le font pas, car une personne pourrait dire: «Oh, j’aime vraiment ça. J’apporte ça, ‘et tout le monde les regardera, comme,’ Ugh. Ça craint. [Laughs] Habituellement pas si brutalement – c’est plus, comme, ‘Je ne sais pas si ça va marcher là-bas.’ Mais nous en sommes maintenant au point où nous essayons de servir le projet – nous n’essayons pas de servir des ego individuels.

“Comme [American playwright] Tennessee Williams dit à propos de l’écriture – vous devez être prêt à tuer vos chéris, en parlant des personnages qu’il a écrits. Ce n’est pas parce qu’il aime ce personnage ou quelque chose qu’il ferait qu’il sert l’écriture. Et c’est la même chose musicalement.

“Donc, pour ce qui est de répondre à des attentes ou de ne pas sortir des sentiers battus ou quoi que ce soit, cela n’a jamais été une préoccupation pour moi”, Excité ajoutée. “Je m’en fiche. Tant que j’aime le disque à la fin de la journée, ce que j’aime beaucoup, alors je peux me coucher en toute conscience, parce que j’étais fidèle à moi-même et j’ai fait ce que je voulais. que je voulais faire, c’est faire de la musique que j’aime. “

AGNEAU DE DIEUL’album éponyme sortira le 8 mai via Records épiques. Le suivi de “VII: Sturm Und Drang” Des marques AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements avec Art Cruz, qui a rejoint le groupe en juillet dernier en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

“Agneau de Dieu” a été enregistré avec un producteur de longue date Josh Wilbur (KORN, MEGADETH, GOJIRA, TRIVIUM) et comprend des apparitions d’invités spéciaux de Jamey Jasta (LA HAINE RACE) et Chuck Billy (TESTAMENT).



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).