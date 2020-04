L’agneau de Dieu Randy Blythe ne voulait pas écrire un album sur ‘Idiot’ Donald Trump

AGNEAU DE DIEU chanteur Randy Blythe, l’un des musiciens les plus politiquement conscients du metal extrême qui a écrit sur des questions sociales et politiques dans le passé, a déclaré à Consequence Of Sound qu’il ne voulait pas que les paroles du prochain album éponyme du groupe soient Le président Donald Trump.

“Mon dédain pour lui n’est pas un secret”, Blythe m’a dit. “Avant qu’il ne soit élu, les gens me demandaient dans la presse:” Que pensez-vous de Atout être président? Et [I would say]«L’homme est un putain d’idiot et c’est un criminel. Tout ce que vous avez à faire est de rechercher ses transactions immobilières à New York; c’est une affaire de putain de disque public. Donc ce n’est pas comme si j’avais peur de dire: ‘Oh, putain Atout,’ ou quelque chose. Mais je pense qu’il n’est qu’un symptôme d’un problème sociologique plus vaste.

“J’ai commencé à penser aux paroles de cet album, puis j’ai commencé à penser à … Je ne peux pas écrire cet enregistrement d’actualité pour le moment; j’ai besoin de regarder les choses dans un cadre plus large”, a-t-il poursuivi. “Je dois penser, qu’est-ce qui a favorisé ce climat, cet environnement qui a permis à cette folie de se produire?

“La façon dont je vois les choses est que tout est devenu hyper-matérialiste. Cela me rappelle les années 80, en quelque sorte, sur les stéroïdes – sans toute la cocaïne, parce qu’il n’y a plus autant de coke maintenant. Mais la glorification de la possession et de l’argent et des trucs non seulement comme des symboles de statut, mais comme une quête de quelque chose qui vous procurera un sentiment de bien-être éternel, c’est juste accepté. Et aussi la poursuite de la gloire. Si vous regardez les médias sociaux, les gens font la promotion de ce faux récit sur leur vies, ces présentations organisées de leur vie, ce qui est ridicule. Personne ne met jamais sur les réseaux sociaux une photo d’eux assis sur le bidon avec la diarrhée. Mais tout le monde a ça – c’est ma vie fabuleuse; moi assis sur le shitter ’cause J’ai eu de mauvais sushis de l’épicerie hier soir, ou autre chose. C’est la réalité.

“Alors j’ai dû le regarder et j’ai dû penser, où tout cela a-t-il commencé?” Ajouta Randy. “Cela a été une chose en cours, et je vois que cela remonte à la révolution industrielle et à la création de la classe moyenne, de la culture de consommation et de la publicité de masse. Cela remonte donc à bien des égards. Et c’est ce que je considère comme un problème plus profond plutôt que juste l’Orange Cheeto qui dit des choses stupides.

“S’il est de nouveau élu, ce sera encore fini dans quatre ans. Mais les problèmes sont bien plus importants que Donald Trump. “

AGNEAU DE DIEULe nouvel album de Sera sortira le 8 mai via Records épiques. Le suivi de “VII: Sturm Und Drang” Des marques AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements avec Art Cruz, qui a rejoint le groupe en juillet dernier en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

“Agneau de Dieu” a été enregistré avec un producteur de longue date Josh Wilbur (KORN, MEGADETH, GOJIRA, TRIVIUM) et comprend des apparitions d’invités spéciaux de Jamey Jasta (LA HAINE RACE) et Chuck Billy (TESTAMENT).

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).