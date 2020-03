L’agneau de Dieu Randy Blythe: «Personne ne prendra jamais la place de Slayer»

AGNEAU DE DIEU chanteur Randy Blythe a rejeté les suggestions selon lesquelles son groupe est le successeur naturel du trône de thrash metal précédemment occupé par SLAYER.

Depuis SLAYER a terminé sa dernière tournée en novembre dernier, il a été question de quel acteur plus jeune est le mieux équipé pour suivre les traces de l’acte californien légendaire, avec AGNEAU DE DIEU mentionné par certains comme le candidat le plus probable.

Interrogé dans une nouvelle interview avec Metal Injection comment il se sent AGNEAU DE DIEU être lié à SLAYER de cette façon, Blythe a déclaré (voir la vidéo ci-dessous): “J’ai entendu cela de la part d’autres personnes. Nous étions le principal soutien pour chaque étape de leur tournée finale, à l’exception de la dernière. Je veux dire, nous avons fait, comme, quatre jambes ou quelque chose – nous sommes allés partout. Et c’est, genre, [people have said] «Ils passent le flambeau. Ils vous remettent la couronne. Et c’est comme s’il n’y avait pas de cérémonie secrète où nous nous sommes tous assis et[[SLAYER guitariste] Kerry King était, comme, «je vous donne la place de SLAYER. Voici le SLAYER trône. Voici les clés de toutes nos merveilles impies dans notre secret SLAYER voûte.’ Il n’y avait rien de tout cela.

“Je ne suis pas vraiment inquiet de prendre SLAYERest la place, car nous ne prendrons jamais SLAYER‘a-t-il poursuivi. “Personne ne prendra jamais SLAYERchez moi. SLAYER était une entité en soi – ils ont aidé à créer ce style de musique dont nous descendons. Ce sont nos ancêtres – mais il en est de même SABBAT NOIR, est donc Elvis [[Presley], est donc Robert Johnson, et tout le chemin du retour au blues. Et je n’ai pas pris Chez Robert Johnson. Je ne suis pas inquiet de prendre SLAYERchez. “

AGNEAU DE DIEUL’album éponyme sortira le 8 mai via Records épiques. Le suivi de “VII: Sturm Und Drang” Des marques AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements avec Art Cruz, qui a rejoint le groupe en juillet dernier en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

“Agneau de Dieu” a été enregistré avec un producteur de longue date Josh Wilbur (KORN, MEGADETH, GOJIRA, TRIVIUM) et comprend des apparitions d’invités spéciaux de Jamey Jasta (LA HAINE RACE) et Chuck Billy (TESTAMENT).

AGNEAU DE DIEU devrait unir ses forces à MEGADETH pour une tournée nord-américaine cet été et cet automne.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).