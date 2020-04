L’agneau de Dieu Randy Blythe sur la gestion de la vie en quarantaine: «Ce n’est pas l’apocalypse zombie»

AGNEAU DE DIEU chanteur Randy Blythe a récemment parlé à Bloody Disgusting de la façon dont il fait face à la vie en quarantaine pendant la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19). Il a déclaré: “En général, pour moi, il s’agit de réaliser que ce n’est pas l’apocalypse zombie; aussi cool que ce soit pour un film, ce n’est tout simplement pas.

“Pour quelqu’un qui ne souffre pas de dépression clinique ou d’anxiété, ce n’est pas si grave de s’asseoir sur votre canapé pendant deux semaines, un mois ou autre”, a-t-il poursuivi. “Je pense à ma grand-mère qui a grandi dans le [Great] Dépression et est allé à la Seconde Guerre mondiale. Je lui parle au téléphone et elle m’a raconté beaucoup d’histoires. [During the Great Depression], les gens n’avaient pas assez de nourriture, et non pas parce que les épiceries manquaient et que les gens s’accumulaient, les gens n’avaient pas assez de nourriture parce qu’il n’y avait tout simplement pas assez de nourriture – point final. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait du rationnement pour tout. Mais à cette époque, les gens se sont réunis pour le plus grand bien, et je pense que c’est ce que nous devons faire plus que toute autre chose. Nous devons embrasser cette idée de reporter un peu la vie régulière et penser au plus grand bien.

“Je pense que la gravité de cette situation va se manifester très bientôt et les gens vont commencer à la prendre très au sérieux, car ils n’auront pas le choix”, a-t-il ajouté. “Rester en dehors de l’esprit singe catastrophiste est un bon moyen de faire face à cela. Bien sûr, lavez-vous les mains, pratiquez la distanciation sociale et pensez à la différence entre ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin de manière réaliste. Je veux aller surfer, pire que quoi que ce soit, mais toutes les plages sont fermées. Je n’ai pas besoin de descendre, de me faufiler autour de la plage et éventuellement d’être exposé à cette chose, ou si je la porte, de la donner à quelqu’un d’autre… Il est temps d’être vraiment proactif et prendre cette chose au sérieux. “

AGNEAU DE DIEU sortira son nouvel album éponyme le 8 mai via Records épiques aux États-Unis et Dossiers d’explosion nucléaire en Europe. Le suivi des années 2015 “VII: Sturm Und Drang” Des marques AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements avec Art Cruz, qui a rejoint le groupe l’année dernière en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

Cruz rempli pour Adler sur plusieurs AGNEAU DE DIEU visites au cours des deux dernières années avant d’être nommé Chrisremplacement officiel de juillet dernier.

Quand Adlerest absent de AGNEAU DE DIEULa tournée d’été 2018 a été annoncée pour la première fois, il a publié un communiqué affirmant qu’il avait subi une thérapie physique et professionnelle pour les blessures qu’il avait subies dans un accident de moto fin 2017.

Cruz a fait ses débuts en direct avec AGNEAU DE DIEU en juillet 2018 à Gilford, New Hampshire.

