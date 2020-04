L’agneau de Dieu Randy Blythe sur la vie post-coronavirus: “ Je ne sais pas s’il y aura des spectacles jusqu’à ce que nous puissions avoir des spectacles normalement ”

AGNEAU DE DIEU chanteur Randy Blythe dit qu’il ne sait pas à quoi ressemblera un monde post-pandémique pour l’industrie des tournées.

Des concerts à travers le monde ont été annulés et reportés dans le but de contenir le nouveau coronavirus, sans date précise quant à leur reprise.

Début Avril, Dr. Ezekiel “Zeke” Emanuel, l’un des principaux architectes du Loi sur les soins abordables et un conseiller spécial du directeur général de la Organisation Mondiale de la Santé, Raconté Le New York Times qu’il ne s’attend pas à ce qu’il soit sûr de revenir à des concerts, à des événements sportifs et à d’autres rassemblements publics de masse pendant encore 18 mois.

Lors d’une récente apparition sur “Vox & Hops”, le podcast hébergé par Matt McGachy, leader du groupe de metal extrême CRYPTOPSIE, Blythe apparemment convenu que les performances en direct seront la dernière chose autorisée après la levée des restrictions sur les coronavirus.

“En ce qui concerne la façon dont les émissions seront à l’avenir, je ne sais pas s’il y aura des émissions jusqu’à ce que nous puissions avoir des émissions normalement – en général, pour n’importe qui”, a-t-il déclaré (entendre l’audio ci-dessous). “Parce que je ne pense pas – soyons réalistes; soyons 100% réalistes – je ne pense pas qu’un groupe de metalheads ou de punk rock ou de hardcore, quand ils vont tous à un spectacle, s’il y aura une distanciation sociale, n’importe quel groupe commence à jouer, cette merde de distanciation sociale va passer par la fenêtre. C’est, comme, “Il est temps de mosh, enculé.” Tu sais ce que je veux dire? Ça ne marchera pas pour nous, frangin – ça ne marchera pas.

“Pouvez-vous imaginer à quel point ce serait bizarre?” il a continué. “Je me souviens avoir vu TESTAMENT et SLAYER dans, genre, putain, peut-être ’90, je pense que c’était – ’90 ou ’91; ils étaient en tournée ensemble. Et ils ont joué ce lieu à Richmond appelé La Mosquée, et tout était assis. C’est ce beau théâtre et tout est assis. Et je me disais: ‘ça ne va pas marcher, mec.’ Et bien sûr… Ils avaient des gardes de sécurité qui montaient dans les allées et essayaient de garder ça calme. Mais, non, les fauteuils d’homme ont été foutus. Ce n’est pas comme ça qu’on fait. Et que vais-je dire au public? «Tout le monde, restez vraiment immobile. Ne touchez personne. Cette chanson suivante s’appelle ‘Marche avec moi en enfer’. Deux mètres, s’il vous plaît. Ça ne marchera pas pour AGNEAU DE DIEU, frère. C’est donc, putain de merde.

“Je pense que ce serait une erreur d’essayer d’avoir un putain de spectacle de métal et des restrictions d’espace”, a-t-il ajouté. “Putain, mec? Ça ne ferait pas – ça ne ferait pas du tout.

“Une autre chose dont les fans doivent se souvenir est que ce n’est pas notre décision [as to when we can go back on the road]. Et cela varie d’un État à l’autre, d’une province à l’autre, d’une municipalité à l’autre. Les gouvernements locaux ont des règles différentes. Tout le monde pense que, bien, nous pouvons simplement partir en tournée, et c’est ainsi que nous allons le faire. Personne. Nous devons obtenir une licence pour jouer un spectacle. “

Selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes, les grands événements et les rassemblements de masse peuvent contribuer à la propagation du COVID-19 aux États-Unis via les voyageurs qui assistent à ces événements et introduisent le virus dans de nouvelles communautés.

Les experts en santé publique ont exprimé à plusieurs reprises leur préoccupation que les Américains sous-estiment combien de temps la pandémie de coronavirus perturbera la vie quotidienne dans le pays.

Dr. Anthony Fauci, le chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et une partie du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, a déclaré qu’un vaccin pourrait être dans 12 à 18 mois, mais d’autres experts ont déclaré qu’il pourrait prendre encore plus de temps.

Alors que la maladie du coronavirus continue de se propager, les organisateurs d’événements en direct ont annulé ou reporté de grands rassemblements, notamment des concerts et des festivals.

Les artistes, l’équipage et les autres travailleurs de l’industrie ont déjà perdu des milliards de dollars à la suite des annulations liées au COVID-19, ce qui ne représente qu’une petite fraction de la dévastation financière que subiront les travailleurs du secteur alors que les annulations continuent d’affluer .