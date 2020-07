L’agneau de Dieu Willie Adler explique sa décision de faire un nouvel album intitulé

Dans une interview avec le « Ghost Cult Podcast », AGNEAU DE DIEU guitariste Willie Adler a parlé de la décision du groupe de faire de son dernier album un effort éponyme. Il a déclaré: « C’était un véritable processus intuitif pour entrer dans ce disque. Non pas qu’il soit radicalement différent de tout autre disque. marque [[Morton, guitare]et je sentais que tout commence par les riffs, alors nous écrivons la même chose – nous écrivons probablement la même chose depuis des années. Mais cette fois-ci, nous avons fait quelques séances d’écriture différentes – juste marque et moi et Josh [[Wilbur], notre producteur. Et nous laisserions des mois s’écouler entre ceux-ci, donc cela nous a en quelque sorte donné une pause dans nos oreilles par rapport à ce que nous avions fait la dernière fois, puis nous avons pu revenir. Et cela a permis une session d’écriture beaucoup plus. Donc, à la fin de ce processus d’un an et demi et de deux ans, ces sessions d’écriture d’une semaine que nous ferions, nous avons en quelque sorte pris du recul et regardé toute la collection de chansons que nous avions. Et je pense que c’était marqueL’idée est d’abord de garder le titre éponyme. Et ça allait juste. Il n’y a vraiment pas de mots pour le décrire – c’était juste ce sentiment que c’est le moment, c’est le record pour le faire, et ce sont les chansons qui nous représentent. Pas seulement en ce moment, mais toute notre carrière. Ce sont les chansons que nous avons travaillées jusqu’à ce point pour écrire et sortir. «

« Agneau de Dieu » a été libéré le 19 juin via Records épiques aux États-Unis et Dossiers de souffle nucléaire en Europe. Le suivi des années 2015 « VII: Sturm Und Drang » marque les premiers enregistrements du groupe avec Art Cruz, qui a rejoint JOURNAL l’année dernière en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

« Agneau de Dieu » comprend des apparitions d’invités spéciaux par Jamey Jasta (LA HAINE RACE) et Chuck Billy (TESTAMENT).

Le public a eu un avant-goût de la première nouveauté AGNEAU DE DIEU la musique en près de cinq ans avec « Échec et mat » en février, suivi par « Memento Mori » et « Nouvelle haine colossale ». Chanteur Randy Blythe semble plus motivé et perspicace que jamais « Agneau de Dieu », offrant les diatribes les plus en colère et les plus complètes, abordant la vie moderne dans le paysage actuel, de sa carrière étagée jusqu’à présent.

« Cendres du réveil » (2004) a été le premier AGNEAU DE DIEU album à être certifié or par le RIAA, suivi par « Sacrement » (2006), qui a fait ses débuts en Panneau d’affichage‘s Top 10. « Sturm Und Drang » a fait ses débuts au n ° 3 en Amérique du Nord et dans le Top 5 dans plusieurs pays. Le seul « 512 » de « VII: Sturm Und Drang » reçu un Grammy nomination pour le « Best Metal Performance », ce qui en fait AGNEAU DE DIEUest le cinquième Grammy hochement.

AGNEAU DE DIEUtournée nord-américaine avec MEGADETH, TRIVIUM et EN FEU a été reporté à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde.

