Laissez-le s’armer! Le 1975 prépare une soirée d’écoute pour leur premier album

Ces jours sont déroutants, étranges, pleins d’incertitude. Tout semble quelque peu surréaliste, c’est vrai. Mais nous avons également réalisé que des choses incroyables sont également sorties de tout cela. Des choses que nous n’avions pas auparavant. L’un d’eux est une approche assez personnelle avec nos musiciens préférés. Des centaines de diffusions en direct, de nouvelles musiques et de concerts à distance partout. Maintenant c’est au tour de 1975 …

Matty Healy et The 1975 viennent d’annoncer qu’ils se sont associés à Spotify pour organiser une très bonne soirée d’écoute en ligne pour leur premier album éponyme. Oui, juste à partir de cet album qu’ils ont sorti en 2013 pour atteindre le numéro 1 du UK Albums Chart et catapulter la carrière d’un groupe bien-aimé aujourd’hui.

Quand est-ce!? Sans les laisser attendre: La fête d’écoute aura lieu à 13h00 le vendredi 1er mai à Mexico.. Lors de cette soirée, le groupe utilisera la fonction immersive de Spotify Storylines pour révéler de nouveaux détails exclusifs sur leurs débuts en 2013.

Dans votre compte Spotify, vous pouvez accéder à «The 1975 Experience» à partir de demain et à temps pour l’écoute. Ces «Storylines» feront une tournée en coulisses, chanson par chanson, du premier album de The 1975.

Il va y avoir plusieurs révélations sur les chansons que vous aimez déjà follement. Un exemple est la révélation du groupe sur la chanson “12”. Ils ont dit que “C’est un morceau que George a fait sur tout son ordinateur portable dans un Travelodge à Acton pendant que nous mixions l’album. ” Attendez-vous à ce genre de choses qui enrichiront grandement l’expérience d’écoute.

Vous le savez déjà, si vous voulez revenir à 2013 et écouter The 1975 pendant que Matty Healy et compagnie font le tour de tous leurs morceaux, c’est une opportunité en or. De plus, c’est un excellent moyen de rompre un vendredi après-midi.

