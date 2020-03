Lakeith Stanfield partage une nouvelle chanson «Fast Life»: écouter

L’acteur Lakeith Stanfield, mieux connu pour ses rôles dans Sorry to Bother You, Get Out et la série FX de Donald Glover Atlanta, a partagé un nouveau single sous l’alias Htiekal (qui, bien sûr, est “Lakeith” à l’envers). Stanfield a débuté sa nouvelle chanson “Fast Life” dans une récente interview avec Max Cea pour GQ. Regardez le clip vidéo de la piste ci-dessous (via GQ).

Ailleurs dans l’interview, Stanfield a parlé de sa vie en quarantaine, de sa nature très créative et de l’avenir de sa musique. Selon GQ, Stanfield a un album à venir sur le chemin intitulé Self Control, qui, selon Lakeith, est «de lutter et de lutter et de traverser les moments difficiles – et de sortir de l’autre côté avec un peu d’espoir».

Stanfield dit que «Fast Life» signifie plus ou moins «être pris dans les lumières et la lueur des choses. Et dans la danse de la vie, parfois, ne pas s’arrêter pour sentir les roses. » Lorsque Cea a demandé si Stanfield avait collaboré sur la musique avec son co-star d’Atlanta Donald Glover, Stanfield a répondu: “Vous devrez garder les yeux ouverts pour voir.” Lisez l’interview complète ici.

