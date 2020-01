L’album acclamé de 2007 de Joni Mitchell, Shine, obtient son premier disque vinyle

Le célèbre album 2007 de Joni Mitchell, Shine, sortira sur vinyle pour la première fois de Craft Recordings, dans une édition de 180 grammes, le 3 avril. Pressé à RTI, il comprend «One Week Last Summer», qui a remporté le Grammy Award 2008 pour la meilleure performance pop instrumentale, et une interprétation mise à jour du célèbre tube de Mitchell de 1970, «Big Yellow Taxi».

Shine était le 19e album studio de Mitchell et son premier avec du nouveau matériel depuis 1998 Taming The Tiger. Sa sortie est une surprise bienvenue pour les fans de l’emblématique auteure-compositrice-interprète canadienne après sa pause bien connue de l’industrie de la musique au tournant du millénaire. Elle a décrit Shine comme «un travail aussi sérieux que je l’ai jamais fait», et ses chansons ont été alimentées par les troubles environnementaux, sociaux et politiques qui ont défini l’ère de la guerre en Irak.

“One Week Last Summer” mettait en vedette le multi-instrumentiste Bob Sheppard au saxophone soprano, tandis que la chanson-titre avait une apparition de James Taylor, l’ami de longue date de Joni, à la guitare. ‘Night of the Iguana’ était vaguement basé sur le film de 1964 réalisé par John Huston, et Mitchell revisitant le prescient ‘Big Yellow Taxi’ a poussé le New York Times à qualifier la composition de “ l’une des mélodies les plus obsédantes qu’elle ait jamais écrites. “

La pochette Shine est inspirée du ballet Dancing Joni 2007: Le violon et le tambour, un projet de collaboration entre l’artiste et chorégraphe Jean Grande-Maitre du Ballet de l’Alberta. La performance était composée de 13 de ses chansons les plus provocantes et éclairée par une toile de fond de l’œuvre de Mitchell, présentant une série de photographies qu’elle a prises de son téléviseur à écran plat défectueux. Plusieurs d’entre eux ont été présentés dans un triptyque sur la guerre, la torture et la révolution, et plus tard dans des expositions d’art à Los Angeles et à New York).

«Le ballet a tout réuni: la poésie, la musique, les œuvres d’art», a-t-elle déclaré. «C’était le frisson de ma vie.» Trois chansons du ballet («Si j’avais un cœur», «Si» et le remake de «Big Yellow Taxi») sont incluses sur Shine.

Le Chicago Sun-Times a qualifié l’album de «pas évolutif bienvenu», tandis que le compositeur américain l’a qualifié de «chef-d’œuvre sombre mais non moralisateur qui équilibre le chagrin noir avec l’exultation orchestrale». La BBC a décrit Shine comme «un enfer de retour. ”Il a été certifié or par la RIAA, vendu à près de 60 000 exemplaires dans le monde au cours de sa première semaine, et a fait ses débuts au n ° 14 sur le Billboard 200, la plus haute position de Mitchell aux États-Unis depuis Hejira en 1976.

Shine sort sur vinyle 180 grammes le 3 avril. Faites défiler la liste des pistes et pré-commandez-la ici.

Face A

1. Une semaine l’été dernier

2. Cet endroit

3. Si j’avais un cœur

4. Hana

5. Bad Dreams

Côté B

1. Big Yellow Taxi

2. La nuit de l’iguane

3. Fort et mal

4. briller

5. Si