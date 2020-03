L’album de 1975 reporte encore et révèle la liste des pistes

Les 1975 ont, une fois de plus, repoussé la sortie de leur nouvel album Notes on a Conditional Form. Le record, qui avait des dates de sortie antérieures le 21 février et le 24 avril, devrait tomber le 22 mai.

Avec la mise à jour de la version, les 1975 ont révélé la tracklist de NOACF et annoncé que l’une des chansons les plus colorées,

“Jesus Christ 2005 God Bless America,” sort ce vendredi 3 avril. Retrouvez les articles de 1975 ci-dessous.

NOACF est le suivi de 1975 d’une brève enquête sur les relations en ligne. Le LP comprendra “The 1975”, “People”, “Frail State of Mind”, “Me & You Together Song” et “The Birthday Party”.

Lisez le reportage de Pitchfork «Matty Healy de 1975 dissèque chaque chanson sur une brève enquête sur les relations en ligne».

Regardez Matty Healy en 1975 sur «Over / Under» de Pitchfork:

.