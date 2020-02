L’album de Nina Simone de 1982, Fodder on My Wings, est réédité en vinyle

L’album Fodder on My Wings de 1982 de Nina Simone est réédité sur vinyle et CD et sera également disponible sur les plateformes de streaming numérique pour la première fois. La nouvelle version arrive le 3 avril via Verve / UMe. Regardez une nouvelle vidéo lyrique pour «Je chante juste pour savoir que je suis vivant» ci-dessous.

Simone a enregistré Fodder sur My Wings en ’82 après avoir déménagé à Paris. Avant la réédition, le disque n’était disponible qu’en formats physiques, édité par un petit label français.

