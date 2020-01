L’album est-il encore plus important? – Guns n ‘Roses Je ne sais pas

Slash a récemment parlé de l’avenir des sorties musicales de Guns n ‘Roses dans une interview. L’interview de Guitar.com sur sa nouvelle sélection Gibson a révélé ses réflexions sur l’avenir de l’album en tant que format de sortie.

L’entrevue a rapidement viré si GNR travaillait sur du nouveau matériel. “Il n’y a eu aucune réponse définitive sur quoi que ce soit, et je vais m’en tenir à cela”, a-t-il déclaré. “Des choses se produisent, mais il n’y a pas de détails.”

Slash a blâmé ce fait sur l’état de l’industrie musicale. Il a déploré les changements et les faibles taux de redevance que le streaming musical paye dans d’autres interviews. Il dit que l’accent mis sur le streaming signifie que les albums sortis traditionnellement ne sont peut-être plus le meilleur format.

“Il y a une poignée de gens qui ont dit:” Ouais, faites un disque et allez à la vieille école. “Et il y a une poignée de gens qui disent:” Nous ne savons même plus ce qu’est l’achat d’un disque! ” .

Il semble que GNR travaille sur du nouveau matériel, mais il n’y a aucun plan définitif sur la façon de le publier.

Certains opposants notables à l’industrie du streaming musical ont récemment abandonné le combat. Jay-Z a récemment abandonné son boycott de deux ans et a rendu son catalogue à Spotify.

Pour l’instant, Slash semble content de faire une tournée avec GNR et de promouvoir sa nouvelle collection de guitares. La nouvelle collection Slash de Gibson est conçue pour être abordable et comprend deux guitares acoustiques.

Slash plaisante en disant que le J-45 de sa collection est le J-45S avec quelques ajustements pour ses goûts. À savoir, le manche est plus long et plus de temps a été pris pour s’assurer que le piézo est correct. Alors, quelle est la prochaine étape dans la gamme de guitare Slash?

Il dit qu’il ne veut pas parler à son tour, mais qu’il aimerait faire une ligne Epiphone. “Ce dont nous discutons maintenant, c’est de faire un autre Goldtop, au lieu d’être un modèle Custom Shop”, a-t-il ajouté. “J’adore Goldtops, donc j’adorerais l’avoir.”