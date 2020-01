L’album Hank Mobley négligé sonne toujours frais

Lorsque l’éminent critique de jazz Leonard Feather a décrit Hank Mobley (1930-1986) comme «le champion des poids moyens du saxophone ténor», il s’agissait d’un compliment. Il visait à différencier le son plus doux et plus doux du saxophoniste né en Géorgie des poids lourds qui frappent plus fort tels que John Coltrane et Sonny Rollins. Mais pour ceux qui en sont venus à apprécier la voix unique de Mobley en tant que ténor dur de l’ère bop, il semblait que les mots de Feather damnaient le saxophoniste avec de faibles éloges. En effet, l’analogie de la boxe du critique est restée et est devenue une sorte de malédiction. Après cela, Mobley a été casté, toujours étiqueté comme un musicien de deuxième niveau, malgré les preuves de Note bleue des albums comme Soul Station des années 60 (son meilleur moment sur disque) et le Poppin plus ancien et plus obscur, qui mérite un public beaucoup plus large que lui.

Un des principaux représentants du hard bop

Mobley avait 27 ans quand il est entré dans Rudy Van Gelder’S Hackensack studio le dimanche 20 octobre 1957, pour enregistrer ce qui est devenu Poppin ’. À ce moment-là, le saxophoniste ténor, qui était un ancien Jazz Messenger, avait déjà six albums à son actif pour le label Blue Lion d’Alfred Lion. Il s’était également imposé comme l’un des principaux représentants du hard bop, un style moins cérébral que bebop et a largement puisé dans le blues et gospel éléments. Lion a enregistré le saxophoniste – dont il admirait le son, la compétence de composition et la capacité de swing – à presque toutes les occasions. Cela signifiait inévitablement que certaines de ses séances étaient laissées en suspens, mais Mobley n’était pas seul à cet égard. Un grand nombre d’artistes d’enregistrement Blue Note – dont Grant Green, Stanley Turrentine et Jimmy Smith – a subi le même sort.

Donc, Poppin ’- comme la session précédente de Mobley, Curtain Call, enregistrée quelques mois plus tôt – a fini par être consignée dans les coffres. Bien que nous ne sachions jamais pourquoi Blue Note l’a mis de côté, c’est un excellent album qui présente Mobley dans un cadre de sextuor aux côtés d’une gamme stellaire de sidemen: le trompettiste Art Farmer, le spécialiste du saxophone baryton Pepper Adams, le pianiste Sonny Clark, le bassiste Paul Chambers et le batteur Philly Joe Jones (les deux derniers étant tous deux secondés par le Miles Davis Sextuor).

Des résultats spectaculaires

La chanson-titre d’ouverture de Poppin est la première des quatre originaux de Mobley. Les cornes se combinent pour jouer le thème principal sur un groove animé et oscillant avant que les solistes n’aient de l’espace pour briller. Sonny Clark est le premier à sortir des sentiers battus, livrant une œuvre agile de piano droitier. Pepper Adams suit; son saxophone baryton viril a un ton rauque et résonnant mais est aussi très athlétique. Vient ensuite Art Farmer, dont le cor, avec son timbre brillant, se distingue par une éloquence sophistiquée. Dernier en solo, Mobley, dont le saxophone ténor, avec son son léger mais légèrement rond, coule sans effort sur le groove de Chambers et Jones. Ce dernier montre également ses talents de percutant avec quelques pauses de choix avant que les trois cornes ne s’enclenchent pour une déclaration finale du thème d’ouverture serpentant.

Mobley jouait rarement des standards de jazz, mais quand il l’a fait, les résultats étaient spectaculaires. Son interprétation de Darn That Dream, un morceau populaire de Jimmy Van Heusen et Eddie DeLange de 1939, est particulièrement charmante: le ton de Mobley est moelleux, dodu, rauque et plein d’émotions chaleureuses sur les premier et dernier solos de la chanson. Entre les deux, Farmer utilise une trompette en sourdine sur son solo, qui imprègne la musique d’un sentiment langoureux et nocturne. Adams succombe également à l’ambiance délicieusement décontractée de la chanson, qui est renforcée par les délicates pianos de Clark et certains accompagnements subtils de Chambers et Jones. La cadence de clôture non accompagnée de Mobley est la perfection même.

Alimenté par les rythmes propulsifs de Chambers et Jones, le «Gettin» Into Something »tapant sur les orteils accélère le rythme. Clark joue une piste bluesy tordue avant de lancer le thème harmonisé de la mélodie, indiqué par les trois cors. Mobley prend le premier solo. Des improvisations inspirées et fluides de Farmer (utilisant cette fois une trompette ouverte), Adams et Clark le suivent avant le retour final du thème d’ouverture.

Une occasion de briller à nouveau

‘Tune Up’, une version craquante d’un air de Miles Davis de 1956, maintient le rythme élevé mais est plus léger et plus aéré. La basse accélérée de Chambers et les tambours pétillants de Jones dirigent la section rythmique, sur laquelle les cors énoncent les contours lisses de la mélodie principale de la chanson. Les solos viennent de Farmer, Adams, Clark, Mobley et Chambers (qui s’incline à la basse). Mobley reprend le relais pendant un certain temps jusqu’à ce que Philly Joe Jones livre un solo de batterie impressionnant avant d’indiquer au reste du groupe de reprendre le thème de la «tête».

Tout aussi bon – sinon une nuance meilleure – est le «East Of Brooklyn» écrit par Mobley, un échangiste hard bop archétypal. Le thème principal, joué par le cor, monte sur un groove qui alterne entre des syncopes percutantes de style latin et un style swing droit. Mobley, suivi de Farmer, Adams, Clark et Chambers, sont tous fiables en tant que solistes, équilibrant expertise technique et profondeur émotionnelle.

Malgré sa haute qualité, Poppin ’est resté dans la boîte pendant 23 ans jusqu’à ce que le producteur Michael Cuscuna le retire des archives pour une sortie en vinyle japonais en 1980. Il a maintenant été ressuscité à nouveau, via le nouveau Blue Note Tone Poet Audiophile Vinyl Reissue Series, ce qui signifie que ce joyau oublié a l’occasion de briller à nouveau.

