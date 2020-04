L’album injustement négligé d’INXS doit être réexaminé

L’album final de INXS»La gamme originale, Elegantly Wasted de 1997, n’a jamais vraiment été payée. Le suivi tant attendu de la pleine lune de 1993, Dirty Hearts, le disque a été le premier des rockeurs durables pour leur nouveau label, PolyGram / Mercury Records, et cela aurait sûrement marqué le début d’un nouveau chapitre audacieux pour le groupe. il n’est pas dépassé par les événements.

En fait, lorsqu’il s’agit de réévaluer l’œuvre plus large d’INXS, Elegantly Wasted est souvent négligé, principalement parce qu’il est arrivé quelques mois seulement avant la mort du leader du groupe, Michael Hutchence: un événement tragique qui a malheureusement éclipsé le mérite artistique de l’album depuis. .

Divorcé de l’époque, cependant, il est beaucoup plus facile d’apprécier Élégamment gaspillé pour ce qu’il était réellement: un retour vibrant et utile d’un groupe qui avait désespérément besoin de descendre du tapis roulant après avoir produit neuf albums en seulement 13 ans et tourné sans relâche dans le monde.

“Nous voulions vraiment sortir du vieux carrousel”

“Nous voulions vraiment quitter l’ancien carrousel pendant un certain temps”, a déclaré Hutchence au magazine australien The Album Network en mars 1997. “Nous avons enregistré un album tous les 12 à 18 mois au cours des cinq ou six dernières années … [Full Moon, Dirty Hearts], nous avons également rempli notre contrat avec Atlantic Records. Cela semblait juste le moment logique de faire une pause. »

Malgré cela, le groupe est resté occupé entre-temps. Hutchence a rencontré le producteur / guitariste de Gang Of Four Andy Gill pour commencer à travailler sur son seul album solo en 1995, tandis qu’Andrew et Tim Farriss se sont impliqués dans la production. Aussi, comme l’a ajouté Hutchence dans l’interview de The Album Network, «Andrew, Garry [Beers] et j’ai tous eu des enfants. »

Néanmoins, après quelques temps d’arrêt nécessaires, INXS s’est regroupé à Londres pour commencer à répéter pour ses débuts Mercury au printemps 1996. Ils ont ensuite déménagé au Canada puis en Espagne pour clouer Elegantly Wasted avec le producteur Bruce Fairbairn. Un gourou du studio en demande dont le CV comprenait du travail avec Bon Jovi, Aerosmith, AC DC, Poison et Scorpions, Fairbairn s’est avéré un bon choix pour INXS car les deux parties étaient désireuses de faire un disque qui capturait l’énergie naturelle du groupe.

“Les horizons s’élargissent à nouveau!”

Le groupe “voulait un disque qui soit un succès commercial”, a déclaré Fairbairn à Sound On Sound, “mais ils voulaient aussi aller avec énergie et performance, en se concentrant sur le matériel”. Cela a également aidé «Michael avait une grande voix – il pouvait faire sonner un petit micro à pince sur votre veste comme un million de dollars».

À leur crédit, INXS a également gardé l’oreille au sol lorsqu’il s’agissait de s’adapter aux tendances changeantes dans un monde post-Britpop. Comme Hutchence l’a déclaré à The Album Network, «Beaucoup de [our contemporaries] comme U2, Le traitement et Attaque massive semblent être des genres de pollinisation croisée – c’est certainement le bon moment pour enregistrer de la musique car les horizons s’élargissent à nouveau!

INXS a vraiment apprécié d’introduire de nouvelles saveurs dans Élégamment gaspillé, brodant discrètement “She Is Rising” et la souling “Searching” avec des boucles et de l’électronique, et imprégnant les rares “Building Bridges” dans une atmosphère filmique évoquant Portishead’S Mannequin. Cependant, des chiffres d’Uptempo tels que “ Girl On Fire ” et “ Everything ”, ont révélé que Hutchence et la société étaient toujours en tête du peloton en ce qui concerne la rédaction de rockers radio-amicaux, tandis que “ Don’t Lose Your Head ” et le La piste de titre sinewy et Kick-esque a rassuré ceux qui craignaient que le groupe n’ait abandonné leur funkiness inhérent à leur désir de mettre à jour leur son.

Sorti le 4 avril 1997, Elegantly Wasted est apparu comme un retour élégant et confiant qui respectait l’héritage d’INXS, mais qui a également vu les piliers australiens regarder vers l’avenir. Il a continué à performer fortement dans les charts, ramenant le groupe dans le Top 20 dans de nombreux territoires et atterrissant juste à l’extérieur du Top 40 du Billboard 200 américain.

Sans aucune faute de sa part, l’album se présente désormais comme l’épitaphe de la composition originale, mais il a à peine vieilli un jour. Malgré les événements tragiques qui se sont déroulés après sa publication, nous lui rendons un grave service si nous continuons de négliger ses réalisations.

