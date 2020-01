L’album “ Lovin ‘Feelin’ ‘des Righteous Brothers

L’âme aux yeux bleus était un élément clé du son pop américain du milieu des années 1960, comme Bobby Hatfield et Bill Medley, autrement connu sous le nom de les frères justes, ont apprécié les fruits de leur nouvelle entente avec Phil Spector et le label Philles de Lester Sill. Le single historique “You’ve Lost That Lovin” Feelin “” grimpait partout dans les classements et, le 23 janvier 1965, le duo entra dans le palmarès des albums avec le LP du même nom.

Le prélude à cette nouvelle aube dans la carrière de Bobby et Bill était la précipitation soudaine de leur ancien label Moonglow pour tirer le meilleur parti du fait que «Lovin’ Feelin »» était partout dans les charts et la radio. Le repromoté dès maintenant! et certains albums de Blue Eyed Soul étaient tous les deux sur les best-sellers au début du mois de janvier, mais maintenant les “frères” pouvaient vraiment commencer à regarder vers l’avenir – du moins le pensaient-ils, jusqu’à ce qu’il devienne clair assez rapidement qu’ils n’allaient pas voir avec Spector, qui à son tour a vendu son contrat à Verve / MGM plus tard en 1965.

Mais pour l’instant, leur premier album Philles a eu un hit monstre pour le propulser, la collaboration de Spector avec Barry Mann et Cynthia Weil qui a ouvert le dossier. Ce n’est pas pour rien que son collègue entrepreneur Andrew Loog Oldham a placé une annonce dans Melody Maker pour décrire la performance et la production épiques comme «le son de demain aujourd’hui».

Spector a également co-écrit ‘There’s A Woman’ avec les chanteurs de l’album, tandis que Medley avait un crédit solo sur ‘Soul City’ et il y avait des reprises allant de Ray Charles“” Que dirais-je? “Des morceaux de spectacle obligatoires tels que” Summertime “de George Gershwin et” Old Man River “de Hammerstein et Kern.”

L’album était la nouvelle entrée la plus élevée du palmarès Top LPs de cette semaine au n ° 112, puis après une montée au n ° 68, catapulté au n ° 18. Il a passé quatre semaines au n ° 4 à partir de fin février, et a souligné que soulfulness en culminant au n ° 3 sur le graphique R&B.

