L’album «perdu» de Marvin Gaye définit une ère de musique soul

L’arrivée de You’re l’homme, un «perdu» Marvin Gaye album de son année de transition de 1972, peut être le résultat d’un réassemblage minutieux de matériel largement sorti précédemment. Mais l’idée de rassembler tous ses enregistrements non sonores de cette période, dont beaucoup n’ont émergé que lors de compilations ultérieures, résiste à l’examen. La collection est arrivée le 29 mars 2019.

Ce fut une époque où l’artiste et Motown traversaient des changements dramatiques: Gaye dans le sillage de son chef-d’œuvre, Que se passe-t-ilet le label avec sa relocalisation racine-et-branche de Detroit à Los Angeles. Au cours de l’année 1972, il a produit certaines de ses sessions lui-même et a travaillé davantage avec des collaborateurs tels que Hal Davis, Freddie Perren et Fonce Mizell. Regroupées sous le nom de You’re The Man, les sessions disparates offrent une autre fenêtre sur le monde d’une âme unique surdouée et souvent douloureusement torturée.

Une des performances les plus incisives de Gaye

Au début, le «You’re The Man», politiquement chargé, s’ouvre sur une guitare wah-wah, un groove vintage et contagieux de Gaye et des échos distincts de «Inner City Blues». Sa vision du monde flétri, récurrente à cette époque et sur cet album, se répercute sur ‘The World Is Rated X’, sorti en 1986 en single.

La nouvelle collection abrite également l’une des performances les plus incisives de Gaye sur «Piece Of Clay». Pas sorti avant l’anthologie The Master de 1995, il provenait des stylos des auteurs-compositeurs de Motown Gloria Jones et Pam Sawyer, mais s’adapte aux dimensions personnelles de Gaye avec une vérité absolue. Il se détache de l’intro de la guitare rock et plaide simplement: “Père, arrête de critiquer ton fils”, et nos souvenirs de la fin de la vie de Marvin donnent au morceau trompeusement doux un caractère très poignant. Ce sentiment revient plus tard lorsque Gaye déclare sur «Je rentre chez moi» qu’il attend avec impatience une réunion de famille où il verra «cher vieux papa».

Harmonies doo-wop

De nombreux moments sur You’re The Man présentent la capacité instinctive de Gaye à exprimer des sentiments de poings de fer dans des mélodies de gants de velours, avec des harmonies de son apprentissage de doo-wop. ‘Where Are We Going’ en est un autre exemple, tandis que ‘I Gonna Give You Respect’ et ‘Try It, You’ll Like It’ occupent une place de choix parmi les sorties de groupes vocaux R&B à la fois énergiques et optimistes de l’époque.

“You Are That Special One” et “We Can Make It Baby” demandent au maître Motown de se débarrasser du manteau de la conscience sociale et de le recomposer à la fin des années 60, une âme qui se sent bien. Ensuite, le morceau phare de l’album, «My Last Chance», récemment remixé par SaLaAM ReMi, présente Gaye de la manière la plus irrésistiblement charmante et la plus romantique.

Une histoire éternellement émouvante

ReMi est également en charge de remix pour le même symphonie “ Symphony ” (dont une version a été précédemment publiée sur le titre posthume Dream Of A Lifetime de 1985) et “ Give Give My Life For You ”, dont un mélange antérieur a fait surface sur le luxe réédition de Commençons. L’engageante «Woman Of The World», quant à elle, pourrait facilement être adoptée comme thème de positivité pour le mouvement #MeToo.

You’re The Man comprend également les deux côtés du single de Noël de 1972 que Gaye a planifié et annulé, avec le long mélange de sa face A, “ I Want To Come Home For Xmas ” (un appel passionné et intensément doux-amer d’un prisonnier de guerre) et un mélange délocalisé de son flip instrumental «Xmas In The City».

Une deuxième version de «You’re The Man» est un contrepoint fascinant à la coupe précédente, alors que Gaye développe sa vision éclairée et passionnée de l’Amérique du début des années 70, songeant à un moment donné: «Peut-être que ce pays a besoin d’une femme Président.”

Marvin fait le «double embrayage»

L’album se termine, presque comme un concert, avec des contrôles de nom pour les «chats» de la liste A qui jouent sur le délicieux «Checking Out». Offert sous forme de danse «à double embrayage», il met en vedette le chef d’orchestre Hamilton Bohannon; on imagine presque Gaye quitter la scène alors que le groupe ramène la pièce à la maison.

Il y a eu beaucoup de choses qui ont poussé Marvin à crier en 1972, mais ce nouvel instantané de cette année a constitué un chapitre supplémentaire agréable dans une histoire éternellement émouvante.

