L’Album Push Back 1975, Annoncez la Tournée et Partagez la Nouvelle Chanson «Moi et Vous Ensemble»: Écoutez

Les 1975 sont de retour avec une nouvelle piste. Cela s’appelle «Me & You Together Song». Écoutez ci-dessous. Le groupe a également récemment révélé que le nouvel album Notes on a Conditional Form ne sortira pas le 21 février comme prévu. Il devrait maintenant arriver le 24 avril (via Dirty Hit / Interscope).

Les 1975 jouent des spectacles en Océanie plus tard ce mois-ci. Ils ont maintenant ajouté des dates de tournée de printemps en Amérique du Nord. Phoebe Bridgers et son collègue artiste Dirty Hit beabadoobee soutiendront ces concerts. Retrouvez le programme du groupe ci-dessous. Achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Lisez l’interview de Pitchfork “Matty Healy de 1975 dissèque chaque chanson sur une brève enquête sur les relations en ligne”.

Le 1975:

01-27 Auckland, Nouvelle-Zélande – St. Jerome’s Laneway Festival

02-01 Brisbane, Australie – St. Jerome’s Laneway Festival

02-02 Sydney, Australie – St. Jerome’s Laneway Festival

02-07 Port Adelaide, Australie – St. Jerome’s Laneway Festival

02-08 Melbourne, Australie – St. Jerome’s Laneway Festival

02-09 Fremantle, Australie – St. Jerome’s Laneway Festival

02-15 Nottingham, Angleterre – Motorpoint Arena

02-16 Newcastle-upon-Tyne, Angleterre – Utilita Arena

02-17 Leeds, Angleterre – First Direct Arena

02-09 Bournemouth, Angleterre – Bournemouth International Centre

02-21 Londres, Angleterre – L’O2 Arena

02-22 Londres, Angleterre – L’O2 Arena

02-23 Cardiff, Pays de Galles – Motorpoint Arena Cardiff

02-25 Birmingham, Angleterre – Birmingham Arena

02-26 Liverpool, Angleterre – M&S Bank Arena

02-28 Manchester, Angleterre – Manchester Arena

02-29 Aberdeen, Écosse – P&J Live

03-01 Glasgow, Ecosse – SSE Hydro

03-03 Dublin, Irlande – 3Arena

04-27 Houston, TX – Le pavillon Cynthia Woods Mitchell! $

04-29 Austin, TX – Amphithéâtre Germania Insurance! $

05-02 Dallas, TX – Pavillon Dos Equis! $

05-03 El Paso, TX – Don Haskins Center! $

05-05 Phoenix, AZ – Gila River Arena! $

05-07 Los Angeles, CA – Le Forum!

05-08 Irvine, Californie – Amphithéâtre FivePoint!

05-11 Morrison, CO – Amphithéâtre Red Rocks! $

05-13 Omaha, NE – Baxter Arena! $

05-14 St. Louis, MO – Enterprise Center! $

05-16 Saint Paul, MN – Xcel Energy Center! $

05-18 Milwaukee, WI – Forum Fiserv! $

05-19 Columbus, OH – Schottenstein Center! $

05-21 Toronto, Ontario – Scène Budweiser! $

05-23 Washington, DC – L’hymne! $

05-26 New York, NY – Madison Square Garden! $

05-29 Hanovre, MD – La salle en direct! Casino et hôtel! $

06-02 Pittsburgh, PA – Petersen Events Center! $

06-03 Cleveland, OH – Rocket Mortgage FieldHouse! $

06-05 Virginia Beach, VA – Amphithéâtre des prêts immobiliers pour anciens combattants United! $

06-06 Charlotte, NC – Spectrum Center! $

06-08 Jacksonville, FL – Daily’s Place! $

06-09 Miami, FL – Amphithéâtre de Bayfront Park! $

06-11 Duluth, GA – Infinite Energy Center $

06-12 Manchester, TN – Bonnaroo Music & Arts Festival

06-18 Hradec Králové, République tchèque – Rock for People 2020

07-09-11 Stavern, Norvège – Stavernfestivalen AS

10-03 Barcelone, Espagne – Sant Jordi Club

10-05 Madrid, Espagne – Wizink Center

10-06 Lisbonne, Portugal – Altice Arena

10-08 Paris, France – Zénith de Paris

10-09 Anvers, Belgique – Lotto Arena

10-11 Düsseldorf, Allemagne – Mitsubishi Electric Halle

10-12 Amsterdam, Pays-Bas – Ziggo Dome

10-14 Francfort, Allemagne – Jahrhunderthalle

10-15 Berlin, Allemagne – Velodrom

10-17 Zurich, Suisse – Samsung Hall

10-19 Milan, Italie – Fabrique

10-21 Varsovie, Pologne – Stodola

10-23 Vienne, Autriche – Gazomètre

10-24 Munich, Allemagne – Zenith

10-26 Tallin, Estonie – Saku Arena

10-28 Helsinki, Finlande – Helsinki Ice Hall

10-31 Stockholm, Suède – Annexet

11-01 Oslo, Norvège – Oslo Spektrum Arena

! avec Phoebe Bridgers

$ avec beabadoobee

.