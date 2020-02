L’album qui a couronné la grande prêtresse d’Erykah de Neo Soul

Cela peut-il vraiment être il y a si longtemps? À bien des égards, il semble que nous ayons bénéficié du style idiosyncratique et des idées lyriques d’Erykah Badu depuis des temps immémoriaux; Pourtant, il semble aussi qu’hier, Baduizm, initialement sorti le 11 février 1997, a fait de son créateur un nom connu, l’amenant au n ° 2 aux États-Unis tout en se hissant au sommet du palmarès R&B.

Un mélange confiant de jazz, de soul, de R&B et de hip-hop, Baduizm était uniquement Erykah: les premières offres d’une femme qui chantait sur les stations de radio locales depuis l’âge de 14 ans et qui, à 25 ans, contenait la valeur de toute une vie d’expérience dans sa prestation vocale, faisant des comparaisons avec Billie Holiday tout en étant loué par le Chicago Tribune pour avoir “une vision artistique aussi unique et indépendante” que Prince‘S pendant son apogée mercurial des années 80. Récipiendaire du prix du meilleur album R&B aux Grammys (ainsi que de la meilleure performance vocale féminine R&B pour le premier single de Badu au sommet du palmarès R&B, “ On & On ”), l’album a également remporté des distinctions aux American Music Awards et Soul Train Music. Prix.

Trois ans plus tard, Badu a suivi ses débuts avec un album encore plus vaste. Poursuivant son exploration artistique tout en regardant vers l’intérieur pour développer des paroles profondément personnelles qui résonnaient avec sa base de fans en constante expansion, Badu a chargé Mama’s Gun de classiques néo-soul tels que “ Bag Lady ” et “ Did Did Cha Know? ” – des coupures plus que ont gagné leur place parmi les meilleurs de l’époque, et qui sonnent toujours frais. Récemment salué par Pitchfork comme «un album féministe noir qui allait bien au-delà de la documentation d’histoires de chagrin pour aborder des problèmes plus importants que la somme d’une seule relation», Mama’s Gun reste une sortie historique. Mais Baduizm est là où tout a commencé – et Erykah elle-même reste la Grande Prêtresse de Neo Soul.

