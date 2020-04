L’album solo «Last Flight Home» de Styx Drummer Todd Sucherman obtient sa date de sortie officielle

STYX le batteur Todd Sucherman publiera un album solo intitulé “Dernier vol de retour” le 2 mai.

Les précommandes du disque débuteront le 14 avril sur ToddSucherman.com.

Sucherman, qui a pris en charge la batterie STYX un an avant la mort de John Panozzo en 1996, a déclaré: “Ce record était quelque chose que je ne savais pas que je pouvais faire à plusieurs niveaux et je suis ravi de pouvoir le sortir, même en ces temps difficiles. Volumineux merci à tous pour votre soutien, gentil mots et l’inspiration pour aller de l’avant! “

Concernant la direction musicale de “Dernier vol de retour”, Sucherman a déclaré: “Je pense que la plupart des gens s’attendraient à une sorte d’enregistrement centré sur le tambour ou à un album de fusion, mais ce n’est pas le cas. C’est un enregistrement vocal – chansons, mélodies, histoires; c’est ce que j’aime le plus dans la musique. J’ai toujours été un peu terrifié par tout le truc, donc c’est comme ça que je sentais que je pourrais être au bon endroit ici. Je n’étais vraiment pas sûr de pouvoir le faire, mais je voulais essayer d’essayer quelque chose que je n’ai pas fait ne sais pas que je pourrais faire de la musique dont je suis extrêmement fier. “

Il a poursuivi: “Je peux déjà entendre les refrains Internet de” Hey, Sucherman, qu’en pensez-vous, vous êtes une grande star du chant maintenant? Pourquoi ne vous taisez-vous pas et ne vous asseyez-vous pas pour jouer de la batterie?

“Je n’ai aucune ambition d’être une grande star du chant, et il y a beaucoup de batterie sur ce disque – une batterie qui soutient la chanson; mon type de batterie préféré”, a-t-il expliqué. “Donc j’espère que vous écouterez sans préjugé quand il sortira.”

Sucherman rejoint STYX en tant que membre à temps plein après Panozzo mort de cirrhose.

STYXdernier album de 2017 “La mission”, a été salué par les fans. Son arrivée a mis fin à une course de 14 ans sans LP d’un nouveau matériel original du groupe vétéran.



À toute vapeur! Merci à tous ceux qui ont partagé leurs réponses et leurs encouragements! “Last Flight Home” sortira le 2 mai et je prendrai les précommandes sur Toddsucherman.com le 14 avril. Ma boutique en ligne est en train d’être repensée en ce moment pour accueillir des CD, des CD signés et des fichiers WAV 44.1 Hi Res. Fin mai, un vinyle de 180 g sera disponible pour être expédié en main, signé et numéroté en exemplaires limités de 1 à 250, et ceux-ci seront disponibles en pré-vente le 14 avril ainsi que d’autres articles signés ajoutés. Ce record était quelque chose que je ne savais pas pouvoir faire à plusieurs niveaux et je suis ravi de pouvoir le publier, même en ces temps difficiles. Un grand merci à vous tous pour le soutien, les paroles aimables et l’inspiration pour aller de l’avant!

Publié par Todd Sucherman le mercredi 1 avril 2020

