L’album solo «solitaire» de Don Dokken sera réédité avec trois titres bonus

DOKKEN chanteur Don Dokkenc’est “Solitaire” l’album solo sera réédité le 31 janvier via Musique Deadline, une division de Cleopatra Records, Inc. La nouvelle version du disque contiendra trois pistes bonus, dont une version de couverture de Céline Dionc’est “My Heart Will Go On”, qui était le thème de la scène la plus romantique du film “Titanesque”.

“On va sortir mon disque solo, ‘Solitaire’, qui n’a jamais été [properly] libéré,” Don a déclaré Focus On Metal l’année dernière. “J’ai écrit cette chose [nine] il y a des années. Et j’ai ajouté trois autres chansons pour en faire un CD de 12 chansons. J’ai fait trois nouvelles chansons. Ce ne sont pas de «nouvelles» chansons – ce sont des reprises – mais elles sont vraiment belles. J’ai fait le ‘Titanesque’ chanson par Céline Dion. Je l’ai refait, ce qui est, comme … Tout le monde a dit que personne ne peut faire le ‘Titanesque’ chanson, parce que vous ne pouvez pas rivaliser avec ça [original] version; C’est brilliant. Mais je Don Dokken-le a dimensionné. Et j’ai fait une chanson intitulée ‘Jaloux’ par [English electronic musician] Labrinth; J’ai refait ça. Et j’ai joué du piano là-dessus et je l’ai chanté, ce qui est vraiment magnifique. Et «Tout cet amour peut être», également écrit par la même personne[[oscarcompositeur primé James Horner]qui a écrit le ‘Titanesque’ chanson. Parce qu’il est décédé – l’écrivain – il a été tué dans un accident d’avion [in 2015], un compositeur célèbre. C’est donc une sorte d’hommage. C’était un de mes amis. Nous avions le même âge; nos anniversaires étaient à un mois d’intervalle. C’est donc un petit hommage à lui, à l’exception de la chanson ‘Jaloux’. “

“Solitaire” a été à l’origine uniquement mis à disposition à certains spectacles lors d’une petite série de concerts acoustiques qui Don Dokken a fait comme acte d’ouverture pour QUEENSRŸCHE en 2008. Il a ensuite été publié au format numérique en 2014.

Joindre Dokken sur “Solitaire” étaient L’ENTREPRISE et BLUE MURDER bassiste Tony Franklin, guitaristes Wyn Davis, Michael Thompson et Steve Ornest, batteurs Frank Lentz, Gary Ferguson et Vinnie Colaiuta, et BATON ROUGE chanteur Kelly Keeling.

“Solitaire” était Donpremière sortie solo depuis les années 1990 “Du haut de ses cendres”.

“Solitaire” republier la liste des titres:

01. Dans le pré



02. Je n’oublierai jamais



03. Où l’herbe est verte



04. Jaloux



05. Ship Of Fools



06. Tu est mon univers



07. Venise



08. Sarah



09. My Heart Will Go On



dix. La tragédie



11. Un jour



12. Tout cet amour peut être

DOKKEN travaille actuellement sur du matériel sur un nouvel album studio, prévu pour la fin de l’année via Musique de Silver Lining, le label détenu par Thomas Jensen, l’un des fondateurs de l’Allemagne Wacken Open Air Festival. Le premier disque du groupe depuis 2012 “OS cassés” mettra en vedette DOKKENla gamme actuelle de – qui comprend Dokken, bassiste Chris McCarvill et guitariste Jon Levin.

