L’album “The Kingdom” de Bush obtient sa date de sortie officielle

BUISSON sortira son nouvel album, “Le Royaume”, le 17 juillet.

La date d’arrivée du LP a été annoncée par le chanteur Gavin Rossdale lors d’une interview avec la station de rock de Tucson Rock 102.1 KFMA.

A demandé si le matériel sur “Le Royaume” sera musicalement similaire au single récemment sorti “Fleurs sur une tombe” et l’an dernier “Trous de balle”, Gavin a dit (entendre l’audio ci-dessous): “C’est juste vraiment lourd et large et juste du temps. C’est vraiment du temps – c’est ce que j’aime à ce sujet. Ça me semble vraiment nécessaire – un enregistrement nécessaire. Le groupe est en feu. C’est juste excitant . “

“Trous de balle” a été entendu pour la première fois par des publics du monde entier au sommet du générique de fin du blockbuster international “John Wick: Chapitre 3 – Parabellum”. Produit par Tyler Bates, “Trous de balle” sera également présenté sur “Le Royaume”.

L’année dernière, Rossdale dit à l’Australie Lourd que se produire dans divers festivals de hard rock et de heavy metal au cours des deux dernières années avait influencé la direction musicale du nouveau BUISSON Matériel. “Je pense qu’au point d’écouter de la musique beaucoup plus lourde et d’apprécier vraiment la musique…. Le chant et les trucs, j’aime beaucoup ça, mais juste la sensation, juste la lourdeur de ce que j’aime,” il expliqua. “Le dernier record, «Arc-en-ciel noir et blanc», avait une sorte de genèse meurtrie, et cela a une approche légèrement plus agressive. Mais agressif – ma version de l’agression n’est pas comme un coup de tête; c’est juste profond et puissant. “

BUISSONdernier effort de 2017 “Arc-en-ciel noir et blanc”, a été conçu après Rossdale a divorcé avec un juge de la pop star / télé-réalité Gwen Stefani en 2015.

BUISSONLa gamme actuelle comprend également le guitariste Chris Traynor, bassiste Corey Britz et batteur Nik Hughes.

Le groupe, dissous en 2002 mais réuni en 2010, a sorti trois albums depuis sa réforme.



