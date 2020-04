L’Allemagne rejoint la Belgique et la France – Interdit les concerts et festivals d’été

L’Allemagne interdit les festivals, les concerts de musique et les grands rassemblements jusqu’en août, rejoignant la France et la Belgique.

La chancelière allemande Angela Merkel a annoncé de petits pas pour commencer la réouverture du pays. Les petits magasins seront autorisés à ouvrir la semaine prochaine, et les écoles recommenceront début mai. La plupart des restrictions de l’Allemagne resteront en vigueur jusqu’au 3 mai. Les restaurants, les gymnases et les bars sont toujours fermés.

Les grands événements comme les concerts de musique, les festivals et les matchs de football sont interdits jusqu’en août. Merkel dit que l’Allemagne fait de petits pas pour rouvrir son économie. Elle a rencontré mercredi les 16 chefs d’État du pays. L’Allemagne effectue des tests complets sur ses citoyens, ce qui se traduit par un taux de mortalité plus faible.

Les restrictions de contact en Allemagne ont été imposées il y a près d’un mois et devaient rester en vigueur jusqu’à dimanche. Merkel a tenu une réunion de quatre heures par vidéoconférence pour aider à la mise en page des plans de réouverture.

Alors que l’Allemagne interdit les festivals jusqu’en août, les petits magasins rouvriront la semaine prochaine.

Les responsables de la santé en Allemagne recommandent de toute urgence les masques faciaux dans les transports publics et lors des achats. Les règles allemandes en matière de distanciation sociale se poursuivront lors de la réouverture. Le pays espère faire passer ses tests à 650 000 tests par semaine.

Cependant, certaines entreprises et groupes industriels ne sont pas satisfaits du calendrier. Ils ont exhorté le gouvernement allemand à agir plus rapidement pour rouvrir le pays. Mais ces efforts ont rencontré une forte résistance parmi les responsables de la santé. Les entreprises qui subissent des fermetures et sont endettées disent qu’elles ont besoin d’une sortie plus rapide de la fermeture.

La Commission européenne a déclaré mercredi que les entreprises ne devraient pas s’attendre à ce qu’elles continuent comme d’habitude tant qu’un vaccin n’est pas disponible.

Ces commentaires font écho au sentiment des responsables de la santé ici aux États-Unis. Le Dr Anthony Fauci affirme que les sports peuvent revenir dans une capacité limitée sans public. Mais les grands rassemblements comme les concerts de musique et les festivals pourraient ne pas être envisagés jusqu’en 2021. D’autres pays européens rejoindront-ils l’Allemagne, la France et la Belgique pour interdire les grands rassemblements?