Lamb Of God taquine un nouveau single ‘Checkmate’

AGNEAU DE DIEU a publié un teaser pour un nouveau single appelé “Échec et mat”. La courte vidéo, qui se compose de clips de personnalités politiques actuelles et de séquences de l’enregistrement du groupe en studio, peut être vue ci-dessous. Les paroles de la chanson, qui devrait sortir ce jeudi 6 février, ont également été mises à disposition via la liste de diffusion du groupe (voir ci-dessous).

AGNEAU DE DIEU guitariste Mark Morton a récemment confirmé que le groupe avait terminé le travail sur son nouvel album. Le suivi de “VII: Sturm Und Drang” marquera AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements avec Art Cruz, qui a rejoint le groupe en juillet dernier en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

marque a parlé AGNEAU DE DIEUdisque à venir lors d’une apparition jeudi dernier (30 janvier) sur SiriusXMc’est “Nation du Tronc”. Il a dit: “Nous avons bientôt de la nouvelle musique. Et je ne pourrais vraiment, vraiment pas être plus excité à ce sujet. Il y a une toute nouvelle énergie dans le groupe. Ce sont nos premiers enregistrements avec Art. ArtCela fait maintenant quelques années que nous jouons de la batterie avec nous, mais ce sont nos premières chansons que nous avons écrites et enregistrées avec lui là-bas. Et c’est juste un plaisir de voir ces choses prendre vie. Et je ne pourrais pas être plus heureux de la façon dont l’album tourne, et je suis ravi que le monde l’entende. Il y aura beaucoup de tournées autour de ça, donc nous allons être très occupés sur la route. “

A demandé s’il y avait une date de sortie provisoire pour le nouveau AGNEAU DE DIEU album, marque a dit: “Il n’y en a pas. Il y a un délai. Je ne connais pas vraiment de date – ils n’ont pas encore annoncé. Mais je pense – au premier semestre, je pense.”

Pressé de savoir si le nouveau AGNEAU DE DIEU LP est “terminé” Morton répondit: “J’en ai fini avec ça, c’est sûr”, a-t-il plaisanté, avant de clarifier: “Je suis à peu près sûr [the other guys are] fait avec elle aussi. Je pense qu’il a été imprimé à ce stade. Je pense que les derniers mix et master sont imprimés. “

“VII: Sturm Und Drang” a été publié en 2015, acclamé par la critique mondiale. AGNEAU DE DIEU a ensuite publié le célèbre “Le duc” EP en 2016 ainsi que l’album de couverture “Légion: XX” sous son nom d’origine, BRÛLEZ LE PRÊTRE, en 2018.

Cruz joué précédemment avec DENT et VENTS DE PESTEet rempli pour Adler sur plusieurs AGNEAU DE DIEU visites au cours des deux dernières années.

Quand Adlerest absent de AGNEAU DE DIEULa tournée d’été 2018 a été annoncée pour la première fois, il a publié un communiqué affirmant qu’il avait subi une thérapie physique et professionnelle pour les blessures qu’il avait subies dans un accident de moto fin 2017.

Cruz a fait ses débuts en direct avec AGNEAU DE DIEU en juillet 2018 à Gilford, New Hampshire.



