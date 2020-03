Lamb Of God: vidéo de lecture de guitare ‘Checkmate’

Une vidéo de jeu de guitare pour “Échec et mat”, le premier single de AGNEAU DE DIEULe prochain album éponyme, peut être vu ci-dessous.

“Agneau de Dieu” sortira le 8 mai via Records épiques aux États-Unis et Dossiers d’explosion nucléaire en Europe. Le suivi de “VII: Sturm Und Drang” Des marques AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements avec Art Cruz, qui a rejoint le groupe en juillet dernier en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

“‘Échec et mat’ rassemble tous les composants de la AGNEAU DE DIEU un son que nous avons développé au cours des deux dernières décennies, mais avec l’ambition et la férocité qui accompagnent le début d’un nouveau chapitre pour notre groupe “, a déclaré le guitariste Mark Morton. “Redynamisé et ravivé, c’est AGNEAU DE DIEU 2020. Nous n’avons jamais été aussi excités. “

Le fait que le huitième effort du groupe justifie le statut “éponyme” témoigne de la fierté et de la satisfaction du groupe à l’égard de ces chansons et de cette période de créativité.

“Ne mettre que notre nom est une déclaration”, a déclaré le chanteur Randy Blythe m’a dit. “C’est AGNEAU DE DIEU. Ici et maintenant.”

Une véritable collaboration entre tous les membres du groupe, AGNEAU DE DIEULe huitième album studio est un amalgame des contributions de chacun, mélangé pour créer un style singulier. Guitaristes Mark Morton et Willie Adler alimenter l’album avec une montagne de riffs, en prenant ce AGNEAU DE DIEU sont connus pour, et incroyablement, faire monter la barre à de nouveaux niveaux. La section rythmique de John Campbell, imminente comme une ombre rythmique, et batteur Art Cruz, qui fait ses débuts en studio avec AGNEAU DE DIEU ici sur ce disque, sous-tendent les débats avec passion, sueur et dynamique expansive. Chanteur D. Randall Blythe est toujours aussi en colère, perspicace et informé. Jamais une personne à reculer face aux aspects les plus sombres de notre nature, Blythe livre sans coups de poing, et comme lui seul et AGNEAU DE DIEU peut en 2020.

Au milieu de l’écriture des dix chansons qui apparaissent sur “Agneau de Dieu”, le groupe marque une pause dans les travaux en cours pour animer la scène comme support principal SLAYERc’est “La campagne finale”. Après des mois à jouer tous les soirs leurs chansons les plus connues, AGNEAU DE DIEU est retourné aux nouvelles pistes et a commencé à travailler avec le producteur de longue date Josh Wilbur (KORN, MEGADETH, GOJIRA, TRIVIUM). Invités spéciaux Jamey Jasta (LA HAINE RACE) et Chuck Billy (TESTAMENT) font également des apparitions sur “Agneau de Dieu”.

“Agneau de Dieu” liste des pistes:

01. Memento Mori



02. Échec et mat



03. Engrenages



04. Bain de réalité



05. Nouvelle haine colossale



06. Homme de résurrection



07. Poison Dream (feat. Jamey Jasta)



08. Itinéraires (feat. Chuck Billy)



09. Les yeux injectés de sang



dix. Sur le crochet

AGNEAU DE DIEU et MEGADETHLa tournée de 55 dates sera divisée en deux étapes, dont la première débutera le 12 juin au Jiffy Lube Live à Bristow, en Virginie, et se terminera le 1er août au Pavillon Concord à Concord, en Californie. La deuxième course sera lancée le 2 octobre à l’amphithéâtre financier iTHINK de West Palm Beach, en Floride, et se poursuivra jusqu’au 13 novembre au Reno Events Center de Reno, au Nevada.

AGNEAU DE DIEU est:

D. Randall Blythe – Chant



Mark Morton – Guitare



Willie Adler – Guitare



John Campbell – Basse



Art Cruz – Tambours

Photo: Travis Shinn



