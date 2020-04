L’âme de Marvin Gaye: comment il est devenu «le véritable artiste»

Berry Gordy, Jr sait quelque chose sur les artistes – du moins du genre musical. Quand le fondateur de Motown a appelé la légende de l’âme Marvin Gaye “L’artiste le plus authentique que j’ai jamais connu. Et probablement le plus difficile », il savait de quoi il parlait. Gordy a passé la majeure partie de deux décennies à travailler avec l’homme né le 2 avril 1939 en tant que Marvin Pentz Gay Jr.

Gordy l’a vu faire l’une des plus grandes musiques soul jamais engagées sur bande – et certaines des plus incendiaires. Il a vu le chanteur se désagréger et se reconstituer après la mort de son plus grand partenaire vocal, les parties constituantes étant toutes présentes, mais pas nécessairement dans la même configuration. Il le vit devenir son beau-frère, puis regarda le mariage de Gaye et Anna Gordy se désintégrer d’une manière unique, délivrant un disque qui était beau et tragique, et probablement le premier véritable “album de divorce”. Il le regarda quitter Motown, souffrant d’une dépendance, espérant peut-être qu’il reviendrait un jour porter sa couronne de meilleur artiste masculin de Motown – peut-être sa plus grande période.

Vous pourriez vous attendre à ce qu’il y ait de la souffrance dans la relation entre l’artiste le plus authentique et la tête d’étiquette la plus motivée, et il y en a eu. Mais ce qui en a résulté était, à son meilleur, réel, indéfectible, honnête – et, oui, dur et vrai. La musique soul parle du paradis et de l’enfer, et c’est ce que Marvin Gaye nous a donné. Plus des premiers que des seconds, mais si vous ne connaissez pas l’enfer, vous ne reconnaîtrez pas le paradis quand vous le verrez.

En contact avec sa nature intime

Marvin a souffert pour son art, pour son âme – et on pouvait l’entendre. Il n’avait pas honte. Il ne connaissait aucun autre moyen qui fonctionnait. Marvin l’a vécu.

La «réalité» de Marvin Gaye a été durement gagnée. Quelqu’un qui était tellement en contact avec sa nature intime et ses sentiments n’avait probablement pas sa place sur scène. Le microphone était son confessionnal, la cabine vocale sa boîte de confession: c’est ce que je ressens, ici, en ce moment.

Essayer de reproduire ce moment pour commander en tournée pourrait être fait parce qu’il était un si brillant chanteur. Mais ce n’était pas vraiment Marvin à son apogée, creusant dans son âme et découvrant ce qui était là pour le laisser sortir. Jouer était un processus différent. Vous deviez mettre une version de vous-même. Mais Marvin n’était pas sur les versions, il était sur le moment authentique. Célèbre, il n’était pas un danseur fabuleux et n’aimait pas jouer suffisamment pour souffrir de la peur de la scène, même s’il acceptait son rôle et ses performances marquaient toujours un sommet de la vie musicale de ses fans. Il y avait beaucoup de vrais Marvins au fil des ans, mais travailler comme interprète signifiait qu’il devait apprendre à laisser sortir le vrai à tout moment.

Type de camarade têtu

Marvin a commencé sa carrière musicale en chantant du doo-wop. Le premier groupe de notes avec lequel il a travaillé était Harvey & The New Moonglows. Il a signé avec Motown au début de 1961 et ses premières sorties, coupées dans un style allant du R&B, du swing et du soul soul, ne se sont pas bien vendues, bien que la verve vocale de Gaye soit évidente dès le départ.

Sa tendance à l’introspection pendant le travail lui a valu de chanter les yeux ouverts sur scène. Sa nature têtue lui a pris du temps pour réaliser que c’était un bon conseil, et contrairement à d’autres artistes de Motown, il a refusé de prendre des cours de théâtre et de se déporter. Son quatrième single et premier hit, “Stubborn Kind Of Fellow” de 1962, avait un élément de vérité dans son titre. Peut-être qu’il a vu son statut de hit comme un signe que l’authenticité a fonctionné pour lui.

Il y avait une certaine magie chez Gaye depuis le début. Son style vocal semblait immédiatement mûr sur les premiers tubes comme «Hitch-Hike», «Pride And Joy» et «Can I Get A Witness», et bien que sa voix se soit quelque peu développée, un fan de l’ancien Marvin Gaye ne confondrait jamais ces disques avec quelqu’un d’autre . Il sonnait tout aussi étincelant en duo, que ce soit “On Once Upon A Time” aux côtés Mary Wells ou “Quel bien suis-je sans toi” avec Kim Weston.

Se retrouver, en vouloir plus

Mais alors que les singles sont restés séduisants et presque automatiques aux États-Unis, les albums de Marvin ont révélé un chanteur qui n’était pas entièrement satisfait de la vie de jeune star de la soul. Marvin en voulait plus – Marvin en voulait toujours plus – et il s’efforçait de se retrouver sur une série d’albums qui, s’ils n’étaient pas tout à fait inappropriés, ne jouaient pas à son avantage. When I’m Alone I Cry and Hello Broadway (1964), et A Tribute To The Great Nat «King» Cole (1965) ont tous trouvé le chanteur à la recherche d’un créneau de jazz – même un peu à mi-chemin – chanteur, et bien qu’ils ne soient pas sans appel, le chemin de Gaye était ailleurs.

Aucun de ces albums ne figurait sur la carte, alors que son album soul de la même période, How Sweet It Is To Be Loved By You, se vendait bien et était emballé avec des coupes exaltantes telles que «Essayez-le bébé», «Bébé ne le faites pas», «Vous êtes un merveilleux» et la chanson-titre.

Il peut sembler aveuglément évident aujourd’hui où Marvin aurait dû se diriger, mais en vérité, ces albums errants n’étaient pas entièrement inattendus: la soul était une musique relativement nouvelle et personne ne savait combien de temps cela durerait. De nombreux chanteurs ont estimé qu’ils devraient travailler dans des boîtes de nuit pour gagner leur vie, la polyvalence serait donc un atout. Motown a encouragé ce point de vue et était peut-être soulagé que l’intransigeant Marvin protégeait son avenir alors qu’il s’était déjà battu contre le fait de devenir une autre star formée et prête pour le show-business.

Une carrière qui ferait de lui une légende

Le chant n’était pas la seule corde à la proue du jeune Marvin. Il pouvait jouer de plusieurs instruments et jouer de la batterie sur des sessions Motown réussies. Il s’est rapidement révélé un écrivain doué, sinon prolifique, co-écrivant ‘Dancing In The Street’ et ‘Beechwood 4-5789’, grands succès pour Martha & The Vandellas et Les Marvelettes, respectivement, plus ses propres «Partout où je pose mon chapeau (c’est ma maison)», «Fierté et joie» et «Stubborn Kind Of Fellow». Il a commencé à recevoir des crédits en tant que producteur en 1965 et, en 1966, a produit un côté du premier single de Gladys Knight & The Pips à Motown, suivi d’une collaboration avec Chris Clark et The Originals. Voici les fondements d’une carrière qui ferait de lui une légende.

Cependant, ce n’était nullement une certitude au milieu des années 60. La musique soul était pleine de talent, et bien que sa qualité de star était évidente, Marvin était loin d’être son plus grand nom. Mais il était entendu à l’étranger, gagnant un culte considérable au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. C’était un insigne d’honneur pour les mods britanniques de posséder «Can I Get A Witness», «Ain’t That Peculiar» (1965) et «One More Heartache» (1966), des singles qui ne vous invitaient pas tant au dancefloor mais pratiquement vous y traînez en donnant des coups de pied, en criant et en faisant le jerk.

Il faut être deux

Mais c’est le travail de Marvin en tant que duettiste qui a commencé à consolider son statut de star établie. Combattre avec Kim Weston sur “It Takes Two” a livré un grand succès en 1966, mais quand Weston a quitté Motown l’année suivante, la société lui a trouvé un nouveau partenaire vocal qui s’est avéré être un choix inspiré.

Tammi Terrell, ancien membre de James Brown‘S revue, avait sorti quelques singles largement sous-promus sur Motown, mais elle a prospéré en travaillant aux côtés de Marvin. Leur premier album, United (1967), a été produit par Harvey Fuqua (le Harvey of The Moonglows, avec qui Marvin avait travaillé dans ses années d’avant Motown) et Johnny Bristol. Marvin a écrit le single au succès modeste «If This World Were Mine», que Tammi aimait particulièrement, et les producteurs leur ont donné «If I Can’t Build My Whole World Around You», mais les vrais humdingers de l’album ont été écrits par la nouvelle équipe créative de Motown, Nick Ashford et Valerie Simpson. Leur «Your Precious Love» a été le plus grand succès de United, mais un autre single s’est avéré un sommet à couper le souffle pour la musique soul: «Ain’t No Mountain High Enough».

Pratiquement la définition de l’âme avec ambition, ‘Ain’t No Mountain High Enough’ prend des racines évangéliques et les fusionne avec une attitude uptown pour créer un ensemble symphonique. Si vous n’êtes pas touché par cela, quelque chose en vous est mort. Pour marquer l’arrivée d’Ashford et Simpson à Motown, c’était parfait. Comme preuve que Marvin et Tammi avaient une magie spéciale, c’est indiscutable. En tant que record qui a contribué à établir Marvin parmi les plus hauts échelons de la réussite artistique, il était historique.

Au départ, Marvin avait haussé les épaules à l’idée d’être jumelé avec une troisième femme chanteuse, le considérant comme plus représentatif de l’orientation commerciale de Motown que son propre impératif artistique. Au début, Marvin et Tammi ont appris et enregistré les chansons séparément. Ce n’est que lorsqu’ils ont commencé à travailler ensemble sur les pistes que Marvin a réalisé à quel point leur partenariat pouvait être magique. La paire s’entendit comme des jumeaux. Tammi, une vétéran de plusieurs concerts par nuit avec le groupe de James Brown, était une interprète de scène plus détendue et qualifiée que son nouveau film musical. Marvin n’avait désormais plus à porter le public seul avec lui, le mettant à l’aise pour la première fois. Le succès avec Tammi le libère en tant qu’artiste et ses disques solo commencent à prendre une direction différente et plus profonde.

Tu es tout ce dont j’ai besoin pour m’en sortir

Avec Tammi, Marvin a passé une grande partie de 1968 dans les charts, grâce au réconfortant “Ain’t Nothing Like The Real Thing”, au brillant et sensible “You Are All I Need To Get By”, et au flottant “Keep On Lovin” «Me Honey», entièrement écrit par Ashford & Simpson, qui s’occupait désormais également des tâches de production. “Oh Tammi”, gémit Marvin sur ce dernier, ajoutant: “Ce n’est pas bon sans toi, chérie”. Bientôt, il saurait à quoi cela ressemblerait, et la perte éventuelle de Tammi affecterait profondément Marvin.

En octobre 67, Tammi s’était effondré dans ses bras alors qu’ils se produisaient en Virginie. On lui a diagnostiqué une tumeur cérébrale maligne, mais elle a continué, revenant de la première de plusieurs chirurgies pour enregistrer ces puissants duos de 1968. Leur glorieux deuxième album, You’re All I Need, est sorti cette année-là, mais en 69, Tammi, malade, s’est retiré du spectacle.

La construction du troisième et dernier LP du duo ensemble, Easy, était tout sauf, avec Valerie Simpson aidant au chant quand Tammi était trop malade pour chanter. Le coquelicot «The Onion Song» et l’exaltant «California Soul» sont devenus les deux derniers tubes de Marvin et Tammi ensemble. Tammi est décédé en mars 1970, laissant Marvin dépourvu.

Recherche d’âme à travers les jours sombres

L’union avec Tammi avait livré un niveau de succès constant qui avait dissipé la pression de Marvin dans sa carrière solo – il n’a pas eu à faire autant d’efforts pour réussir. Mais ses singles, maintenant sous la production nous de Norman Whitfield, sont devenus plus sombres car son humeur était affectée par la mauvaise santé de Tammi.

Sa version de ʻJe l’ai entendu à travers la vigne», Publié en 1968, était beaucoup plus grave que les précédentes Smokey Robinson et les miracles, Gladys Knight & The Pips et Bobby Taylor & The Vancouvers, et était n ° 1 des deux côtés de l’Atlantique. «Trop occupé à penser à mon bébé» a trouvé que Marvin semblait vraiment hypnotisé dans son désir. “C’est comme ça que l’amour est” fait suite à l’humeur troublée de “Grapevine”, et sa version de la plainte de protestation de Dick Holler “Abraham, Martin et John” était magnifiquement réfléchie. Ce n’était plus le feu rapide Marvin du milieu des années 60 qui faisait vibrer votre âme; c’était un homme fouillant son âme sur du vinyle. Un single gospel unique, “ His Eye Is On The Sparrow ”, enregistré en ’68 pour un album hommage, In Loving Memory, avait une qualité de rachat qui présageait la musique que Marvin ferait au début des années 70.

Ce furent des jours sombres pour Marvin, malgré son succès. Il n’est pas étonnant qu’il ait fait un si bon travail d’une chanson écrite par Rodger Penzabene, “The End Of Our Road”, un single de 1970; cela aurait pu évoquer la perte de son partenaire chanteur. Penzabene l’a écrit en 1967 alors qu’il se séparait de sa femme et, malheureusement, s’est suicidé plus tard cette année-là. Gaye l’aurait su. Mais il n’a pas suivi le même chemin à la mort de Tammi. Au lieu de cela, il s’est perdu dans la musique.

Que se passe-t-il?

Marvin était sur le point de réinventer sa musique et il a fallu du temps pour que ce nouveau son se gélifie. L’album qui a émergé de longues sessions – et d’un débat encore plus long avec le patron de Motown, Berry Gordy, sur l’opportunité de le publier – a été considéré comme une rupture avec ce qui s’était passé auparavant, mais il y avait eu des indications Que se passe-t-il pour quelques temps. Les singles solo de Marvin à partir de 1968 étaient de plus en plus introspectifs, même s’il ne les avait pas écrits. Son frère Frankie combattait pendant la guerre du Vietnam, ce qui a naturellement inquiété le chanteur; Marvin a pris note des protestations du mouvement hippie contre le conflit, au cours desquelles «des piquets de grève et des panneaux mauvais» ont été accueillis par des répressions brutales. Sa voix sur «Abraham, Martin et John» était apparemment sincère, et sa performance sur «Son œil est sur le moineau» a montré qu’il pouvait se passionner autant pour le plastique s’il le lui permettait.

Marvin a commencé à travailler sur certaines de ses idées musicales tout en produisant l’un des groupes de deuxième chaîne de Motown à juste titre. The Originals avait chanté de nombreuses sessions pour Motown, y compris certaines de Marvin, et, malgré un manque de succès à part entière, était un acte vocal vraiment de haute qualité avec plus qu’un soupçon de doo-wop dans leur ADN . Marvin avait co-écrit leur single “Yououre The One” de 1968, et sa mélodie subtile et légèrement sinueuse offrait des indices de la musique qu’il créerait trois ans plus tard. Marvin a pris les rênes de la production du single de 1969 The Originals, «Baby I’m For Real», et des années 1970 «The Bells» / «I Wait For You» et «We Can Make It Baby». Tous sont absolument magnifiques, et bon nombre des éléments de What’s Going On se cachent dans les voix superposées, l’atmosphère onirique, les grooves sans hâte, la mélodie et les guitares barattantes. Sur ces disques, Marvin a travaillé aux côtés de plusieurs personnalités qui allaient bientôt aider à livrer ses albums définitifs du début des années 70, y compris le co-auteur James Nyx et l’arrangeur David Van DePitte.

Une autre influence, peut-être moins probable, sur la nouvelle direction de Marvin a été Renaldo ‘Obie’ Benson, l’un des Quatre hauts, dont le single de 1970 “Still Water (Love)”, co-écrit par Smokey Robinson et son producteur Frank Wilson, portaient de nombreuses caractéristiques audio et même lyriques de What’s Going On. Benson, qui n’était pas connu en tant qu’écrivain jusqu’à ce point, est allé à Marvin avec des idées qui sont devenues, avec sa collaboration, la chanson-titre de What’s Going On et deux autres chansons vitales, «Save The Children» et «Wholy Holy».

L’album emblématique de Marvin s’est lentement réuni, et malgré les doutes de Berry Gordy – il le considérait comme trop jazzy, décousu et non commercial – il est apparu en mai 1971. Ce qui se passe a été acclamé par la critique, l’approbation contemporaine dans de nombreuses reprises de plusieurs de ses chansons, et, surtout pour Marvin, comme cela a prouvé que sa vision pouvait être commercialisée, l’album est devenu Top 10 aux États-Unis.

Il avait enfin fait sa déclaration complète, écrivant, produisant et s’établissant comme un artiste sérieux qui vendait encore des disques. What’s Going On a livré trois grands succès. Les doutes? Gordy était heureux d’avoir tort.

Tu es l’homme

Mais le chemin du vrai talent n’est jamais fluide. Le premier single de Marvin de son prochain projet, “You’re The Man”, était fabuleux – mais pas commercial, et il a décroché au n ° 50 dans le Billboard Hot 100. Sentant la pression pour délivrer un record sur un pied d’égalité avec son chef-d’œuvre, le l’album hautement politisé du même titre a été mis en conserve. (Sorti 47 ans plus tard, Tu es l’homme a présenté un album «perdu» de prises de vues et de sessions dispersées qui a révélé que 1972 était une période de transition fascinante dans la carrière de Gaye.)

Avant la fin de l’année, Marvin a plutôt commencé à travailler sur une bande originale de film de blaxploitation, Homme troublant, publié en novembre. Au moment où un album vocal complet de Marvin Gaye est apparu, l’atmosphère dans la soul avait quelque peu changé, et le chanteur était désormais concentré sur le fait de donner aux affaires intimes l’intense examen qu’il avait précédemment ciblé sur l’état du monde.

Commençons

Commençons (1973) était un autre chef-d’œuvre, luxuriant, personnel, délicieux – même sale – et initialement vendu mieux que What’s Going On, qui a persisté dans le classement américain pendant deux ans. Deux albums classiques en trois ans, plus une bande-son très crédible: la couronne de Marvin est restée en place.

Cependant, il était distrait. Deux mois après la sortie de Let’s Get It On en août 1973, un autre album portant son nom est apparu: Diana & Marvin, une réunion des géants commerciaux de Motown au début des années 70 et le dernier album en duo de Marvin. Il était réticent à enregistrer avec une autre partenaire féminine après la mort de Tammi Terrell, considérant sombrement de tels projets comme jinxed depuis que deux de ses anciens partenaires avaient quitté l’entreprise peu de temps après avoir travaillé ensemble, et Terrell avait quitté le monde terrestre. Marvin a cependant cédé, estimant que son profil augmenterait. Le résultat a été un record chaleureux et très émouvant. Cela n’aurait guère pu être autrement.

Il n’y avait plus d’albums studio de Marvin jusqu’en 1976. Il ne savait pas dans quelle direction il devait se diriger, un état d’esprit non amélioré par la quantité de marijuana qu’il fumait et la désintégration de son mariage avec Anna Gordy Gaye, accélérée par l’arrivée de un nouvel amour dans sa vie, Janis Hunter, qui était encore dans son adolescence. Un vide a été comblé par Marvin Gaye Live 1974! (peut-être de manière surprenante car le chanteur avait été frappé par la peur de la scène après la mort de Terrell) qui contenait le morceau révélateur “Jan” et une version étonnante de “Lointain” de Let’s Get It On qui est devenu un single du Top 20 américain. Son attitude vis-à-vis de son passé a été révélée par une version séquentielle de certains de ses tubes des années 60 qu’il a intitulés “Fossil Medley”.

Gaye a finalement pu enregistrer un nouvel album, produit par Leon Ware Je te veux, un recueil de chansons lubrifiant d’odes à Janis qui faisaient autant partie du dévouement de Ware à une âme explicitement érotique qu’elles constituaient une étape sur le chemin artistique de Gaye. Avec une ambiance disco funky, l’album sonne toujours bien, bien que ses grooves de boudoir profonds et rythmés n’allaient jamais correspondre à ses deux précédents albums studio pour un impact radical. Vous pouvez tracer une ligne droite à partir du deuxième single de l’album, «After The Dance», et de l’électronica sexuée des années 80 de Gaye, «Sexual Healing».

Doit l’abandonner

En 1978, Marvin a livré Ici, mon cher, le revers de I Want You en ce qu’il était dédié à son ex-femme, avec qui il était engagé dans une dispute complexe sur les paiements d’entretien, qu’il ne pouvait apparemment pas se permettre. Il a accepté de remettre la moitié de ses redevances pour Here, My Dear à la femme qui était maintenant l’ancienne Mme Gaye. Malheureusement pour elle, l’album ne s’est pas particulièrement bien vendu. Marvin a d’abord décidé de ne pas y mettre beaucoup d’efforts, car il le voyait comme une obligation contractuelle, mais le véritable artiste en lui a refait surface, et ce qui est devenu un double album s’est avéré être un tour de force, comme il a eu l’agonie et la joie de la relation de sa poitrine – de la première rencontre au désastre personnel. Marvin semble un peu flou par endroits, mais sa voix est en belle forme et la douce ambiance funky fonctionne bien. Même le fantasme évasion «A Funky Space Reincarnation» s’est avéré être un joyau.

Avant cela, Live At The London Palladium de 1977 était un record décent, un double set levé par une piste de studio, le “Got To Give It Up” de 11 minutes, qui est allé au n ° 1 aux États-Unis et était aussi disco que Gaye jamais eu. C’est toujours un remplisseur de plancher. Un autre single, “Ego Tripping Out” de 1979, n’était ni entièrement funk ni disco et était un flop comparatif; Marvin l’a affiné pendant des mois mais a ensuite abandonné l’album sur lequel il était censé être, au grand dam de Motown. Son dernier LP pour la compagnie, Dans notre vie, comprenait plus de matériel inspiré par une relation ratée, cette fois son mariage avec Janis. Ayant été piqué par l’échec de Marv à livrer son album précédent, Motown a retravaillé certains des morceaux de In Our Lifetime et l’a précipité avant que Marvin ne l’ait terminé. Mais ne supposez pas qu’il est en dessous du pair: c’est un album de Marvin Gaye dont nous parlons. Conçu au moins en partie comme un traité philosophique et religieux, c’est une affaire absorbante, funky et émouvante. «Louange» et «Heavy Love Affair» en particulier sont des chansons de premier ordre.

Marvin Gaye était une musique soul

Sur le plan personnel, les roues se détachaient pour Marvin. Il était poursuivi pour des millions de dollars d’impôts impayés. Il avait un problème de drogue et avait déménagé à Hawaï, Londres et Ostende, en Belgique, pour essayer de secouer les poursuivants financiers et ses démons. Après avoir quitté Motown, il a signé pour Columbia, a nettoyé son acte dans une certaine mesure et a commencé à travailler sur des pistes dans son appartement à Ostende avec le claviériste Odell Brown, qui avait coupé six albums en tant qu’organiste de jazz. Le résultat a été le single tout-électronique «Hexual Healing», sorti en septembre 1982 et un succès mondial. Un album, Midnight Love, a été bien reçu et Marvin est parti en tournée. De retour dans le vif du sujet, sa consommation de cocaïne a augmenté et le chanteur malade et fatigué est allé rester avec ses parents à Los Angeles à la fin de la tournée.

Le 1er avril 1984, après une dispute familiale, Marvin a été abattu par son père, une fin choquante pour quiconque, mais surtout pour un chanteur qui chantait toujours de l’amour, souvent de la paix, de la spiritualité et de la sensualité, et qui faisait de son mieux pour s’en tenir à sa mission artistique même quand il savait qu’il ne respectait pas les idéaux qu’il désirait pour lui-même.

L’artiste le plus authentique? Ces choses sont impossibles à quantifier. Mais quand vous entendez le meilleur de son travail, vous savez que Marvin Gaye était sérieux au sujet de ce qu’il a fait, et qu’exprimer ses vrais sentiments et sa nature était la seule façon dont il pouvait fonctionner en tant qu’artiste. Plus que cela, même le pire de son travail vous fait réaliser qu’il essayait toujours de livrer ce qui était au cœur de son être. C’est du vrai talent artistique. C’est de la musique soul. Marvin Gaye était une musique soul.

