L’âme troublée mais alléchante de “In Our Lifetime?” De Marvin Gaye

Marvin GayeEst dans notre vie? était un album avec une histoire longue et souvent malheureuse, et qui est venu pour marquer la fin de son association de 21 ans avec Motown Records. Mais dans la génération qui s’est écoulée entre sa sortie le 15 janvier 1981 et sa réapparition dans une édition augmentée de luxe en 2007, une reconnaissance généralisée s’était développée pour un record d’une grande importance historique et d’une substance créative, dans une histoire qui allait bientôt se terminer dans des circonstances tragiques.

Dans notre vie? et son évolution enchevêtrée peut représenter les conflits intérieurs d’une étoile avec une conscience sociale qui était souvent incompatible avec son statut de cœur. Mais il se présente également comme un ensemble d’œuvres atmosphériques et animées qui fonctionne à l’intérieur de ces deux paramètres.

Le biographe de Gaye, David Ritz, écrira que, “créé par le désespoir”, l’album “émerge néanmoins comme une œuvre surprenante et positive, un récit émouvant et provocant d’un homme en guerre contre lui-même”. C’était aussi une preuve tangible de la conviction avérée de l’artiste que le monde se détruirait avec la guerre nucléaire, une peur qui a inspiré à la fois le titre et l’art de couverture vif.

Love Man

En signe de ses problèmes personnels, Gaye avait répondu à l’étreinte moins que chaleureuse de son album «divorce» de 1978, Ici, mon cher, avec un plan initial pour un nouvel album plus accessible appelé Love Man. Distrait par les drogues et par les spectacles en direct qui comprenaient un ensemble de dates au Japon en novembre 1979, les tentatives de terminer le disque à sa satisfaction ont frappé les tampons. “Les morceaux se produisent, mais les paroles sont jive”, a-t-il déclaré à Ritz. La sortie prévue de Love Man en mars 1980 allait et venait.

Pendant ce temps, Gaye a déménagé à Londres et a lutté avec une combinaison difficile d’excès de stupéfiants et du travail en direct nécessaire pour garder l’IRS à distance. Mais une nouvelle vision du disque émergeait: une vision dans laquelle il minimiserait l’attente d’être à la hauteur de cette image de «l’homme de l’amour», s’engageant plutôt à un retour substantiel à son style de conscience sociale des années précédentes.

Acquisition de Motown

Malheureusement pour ces ambitions, Motown a acquis les enregistrements du projet alors qu’il y travaillait encore. Gaye affirmerait que la société les a remixés et ajouté de l’instrumentation sans son consentement, notamment sur le morceau «Far Cry». Ces changements et la sortie précipitée du label de In Our Lifetime – sans ce point d’interrogation à la fin de son titre – se sont intensifiés les tensions entre l’artiste et Motown qui ont conduit à son départ pour un nouveau contrat avec CBS.

Heureusement, le remontage du projet en 2007 présente une image beaucoup plus complète du classeur de Gaye de la période. Restituant l’album à l’intention de Gaye, l’observation In Our Lifetime?, Il présente l’album tel qu’il est sorti, mais aussi avec une richesse de matériel supplémentaire.

Cela comprenait des prises alternées de certains morceaux de ses sessions à Londres aux studios Air et Odyssey, mais aussi, surtout, un deuxième disque de versions de travail des enregistrements précédents de Love Man, de nombreuses chansons apparaissant avec les paroles et les titres que Gaye avait envisagés pour la première fois.

Lors de sa sortie en 1981, l’album n’a connu qu’un succès modeste, atteignant le n ° 6 du palmarès des albums Billboard R&B et le n ° 32 du compte à rebours pop. Au Royaume-Uni, il a eu du mal à se classer au 48e rang. Son single «Heavy Love Affair», qui a démenti son titre avec un groove infectieux mettant en vedette Gaye lui-même à la batterie, n’a atteint que le 61e rang du classement R&B, tandis que la bonne humeur de «Praise» a réussi mieux au n ° 17.

Le single «Ego Tripping Out» de 1979, destiné à la version Love Man de l’album, avait également atteint le numéro 17 du R&B; il a été ajouté à la première apparition de In Our Lifetime (toujours sans cette ponctuation gênante) sur CD, en 1994, comme piste d’ouverture. La réédition élargie de 2007 l’a positionné après la liste des morceaux de 1981, offrant le single, l’album et les mélanges instrumentaux, tandis que le deuxième disque contenait la version Odyssey Studios.

Succès du graphique

Néanmoins, l’album a été bien reçu lors de sa première apparition, Billboard admirant les «voix douces et de mauvaise humeur de Gaye, sensuelles et émouvantes, fluides et épanouissantes… soutenues par une instrumentation subtile, discrète et hautement rythmique». Début février 1981, il entra dans le graphiques, atteignant la liste R&B dans la même semaine que l’homme de jazz Échantillon Joe‘S Voices In The Rain et la troupe soul de Philadelphie Mysteries Of The World de MFSB.

Le communiqué de presse publié par le bureau londonien de Motown lors de la parution de l’album de Gaye en 1981 a déclaré qu’il «avait terminé les morceaux aux studios Odyssey après avoir terminé sa tournée britannique. Il vit toujours à Londres et a l’intention de rester ici encore un bon moment. »En fait, il déménagera, de façon incongrue, en Belgique, où il a commencé à travailler sur l’album Midnight Love qui mènera malheureusement à son dernier chapitre.

