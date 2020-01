Donna Halper “La femme à qui l’on attribue la découverte” SE RUER alors qu’il travaillait dans une station de radio de l’Ohio en 1974 – dit qu’il est “inexact” de dire que le batteur Neil Peart n’a pas pu parler dans les mois qui ont précédé sa mort.

Licou semblait répondre à une récente entrevue avec Sully Erna, où le GODSMACK chanteur a dit que son “ami” Peart «était en fauteuil roulant et il ne pouvait pas parler» environ un an avant son décès le 7 janvier après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau.

Le samedi 18 janvier, Licou l’a prise Twitter écrire: “C’est triste à dire, il y a des rumeurs sur Neil Peartderniers mois circulant sur les réseaux sociaux. La grande majorité est inexacte. Quant à moi, je choisis de me souvenir Neil comme il l’était, et je veux respecter l’intimité de sa famille pendant cette période difficile. “

Elle a ajouté dans des tweets de suivi: “Normalement, je resterais silencieux et laisserais les gens dire ce qu’ils veulent dire, mais c’est différent. Mon amitié avec SE RUER est quelque chose que je prends très au sérieux et je défendrai la vérité autant que possible. C’est le moins que je puisse faire.

“Mais cela s’est terminé comme il le voulait, entouré de sa famille et de ses meilleurs amis. (Au fait, il a pu parler, presque jusqu’à la fin, me dit-on.) Quoi qu’il en soit, je suis juste désolé qu’il n’y ait pas de remède pour le type de cancer qu’il avait. Qu’il repose en paix.

“C’est la seule raison pour laquelle j’ai décidé de dire quelque chose. J’espère que les gens comprendront. Ce n’est pas à propos de moi. Il s’agit de respecter Neilla mémoire et le laisser reposer en paix.

“Oui, c’est vrai que Neil combattu courageusement sa maladie. Ce type de cancer nous a enlevé un certain nombre de personnes merveilleuses. Mais il n’a jamais abandonné et il ne voulait pas que les gens sachent à quel point il était malade.

“Je ne sais pas s’il avait l’énergie nécessaire pour tenir un journal. Mais je sais que les affirmations selon lesquelles il ne pouvait pas parler ne sont pas exactes. Je suppose que s’il a écrit quelque chose, cela finira par sortir. Je ne pense pas que cela est le bon moment pour moi de demander, cependant.

“J’étais là pour tout, de 1974 jusqu’à ce qu’ils arrêtent de se produire en tant que groupe. Nous sommes restés en contact pendant plus de quarante-cinq ans, et je me sens très chanceux d’être même une petite partie de leur histoire.

“Je suis ami avec les membres du groupe (et dans certains cas, leurs familles) depuis plus de quatre décennies. C’est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Donc, je reçois mes informations de gens qui étaient là, c’est tout ce que je dis. “

Selon Radio Nationale Publique, Licou est crédité d’avoir SE RUER son contrat d’enregistrement aux États-Unis et la rupture du groupe: en 1974, alors qu’il était directeur musical et DJ à la station de radio légendaire de Cleveland WMMS, elle a joué une copie d’importation de SE RUERest le premier single, “Travailleur”, qui a rapidement décollé. Le buzz a rapidement conduit à un contrat d’enregistrement pour le groupe, qui a distingué Licou pour des remerciements spéciaux dans les notes de la doublure de son premier album éponyme.

Dans une interview de 2008 avec The Patriot Ledger, Licou a déclaré SE RUER: “Je peux vous dire que le succès n’a pas gâché[lesmembresde[themembersofSE RUER]du tout. Ils ont eu de nombreux albums d’or, se sont produits partout dans le monde et ont été acclamés par une base de fans dévoués. Les critiques ont été quelque peu méprisants envers eux, mais leurs millions de fans les adorent. “

À l’époque, SE RUER bassiste / chanteur Geddy Lee parlé avec tendresse Licou, en disant: “Elle est une femme passionnée et farouchement opiniâtre et elle soutient sans relâche SE RUER.

“Nous sommes restés amis au fil des ans et elle tient toujours à nous rendre visite chaque fois que nous sommes près de chez elle.”



