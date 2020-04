L’amour / la haine de Jizzy Pearl signe avec Golden Robot Records

L’AMOUR / LA HAINE DE JIZZY PEARL a signé un accord avec Golden Robot Records. Le nouveau record du groupe est prévu pour la fin de l’année.

perle a été un incontournable sur le Hollywood Sunset Strip de renommée mondiale depuis son groupe de rock de rue edgy AMOUR-HAINE a sorti son premier album, “Blackout dans la salle rouge”, en 1990. “Blackout dans la salle rouge” a reçu les honneurs de l ‘”Album de l’année” de Kerrang! et Marteau en métal en plus d’être un fan et un favori des critiques. C’est leur deuxième LP, “Gaspillé en Amérique”, a suivi en 1992, et le groupe a pris la route avec des goûts de SKID ROW, DIO, AC DC et OZZY OSBOURNE.

Depuis, Jizzy a joué, enregistré et tourné avec des artistes de platine comme RATT et Pistolets L.A., dont un passage avec GUNS N ‘ROSES le batteur Steven Adler dans L’APPÉTIT D’ADLER, tout en affrontant actuellement le légendaire RIOT CALME. Jizzy a également sorti plusieurs albums solo acclamés par la critique, le plus récent étant celui de 2018 “Tout ce dont vous avez besoin, c’est de l’âme” sur Frontiers Music Srl.

Plus tard cette année, L’AMOUR / LA HAINE DE JIZZY PEARL célébrera le 30e anniversaire de “Blackout dans la salle rouge” en lisant l’album en entier.

