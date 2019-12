Lana Del Rey demande de l'aide pour retrouver les souvenirs de famille volés

Nous savons que dans ces derniers jours de 2019, nous avons tous la meilleure attitude au monde pour arriver, car cela est dû à la nouvelle année, bien que tous ne soient pas comme ça, il y a des gens qui ne cherchent qu'à déranger les autres. Nombreux sont les cas de personnes malheureusement volées en ce moment et les artistes ne font pas exception, Lana Del Rey demande de l'aide sur les réseaux sociaux pour récupérer certaines de ses choses les plus précieuses.

Il s'avère que cette semaine et avant Noël, l'une des maisons du chanteur de "Born To Die" a été complètement licenciée. Bien qu'ils aient pris des objets de grande valeur monétaire et même luxueux, Lana ne se soucie que de récupérer une seule chose, ses petits souvenirs de famille (parce que oui, même les voleurs l'ont emporté). À travers un post sur son compte Twitter, Del Rey a raconté tout ce qui s'était passé et Il veut que les responsables rendent au moins le travail de sa sœur, Chuck Grant

– Lana Del Rey (@LanaDelRey) 27 décembre 2019

"Cette semaine, des souvenirs de famille, y compris toute la rétrospective (de ma sœur), ont été volés. Je serais ravi d'encourager tous ceux qui l'ont pris à envisager de nous envoyer l'une des photos numérisées de votre travail précédent pour une récompense. L'œuvre que nous avons perdue ne peut être reproduite et n'existe nulle part sauf là où elle a été"Dit le chanteur.

La sœur de Lana Del Rey est une photographe qui l'a accompagnée sur cette longue route, depuis ses débuts dans l'industrie musicale jusqu'à la date à laquelle il est aujourd'hui l'un des artistes les plus importants. Et qu'est-ce qui a été perdu dans le vol? Et bien rien de plus toutes les photos prises pour les couvertures de vos dossiers, alors ils ont pris un énorme butin sentimental pour elle et toute sa famille. Espérons qu'il récupérera toutes ces choses inestimables qui ont été volées ce Noël.