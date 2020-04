Lana Del Rey détaille le nouvel album de poésie verbale Violet reculé sur l’herbe

Lana Del Rey a partagé de nouveaux détails sur son prochain album de créations orales, Violet Bent Backwards Over the Grass, révélant la pochette de l’album sur Instagram plus tôt dans la journée. Erika Lee Sears a illustré la couverture du «livre audio de poèmes», qui mettra également en vedette la musique de Jack Antonoff. Consultez l’annonce ci-dessous. Une date de sortie officielle n’a pas encore été annoncée.

Lana a annoncé le projet de poésie sur Instagram en décembre, déclarant aux fans que la moitié des recettes «bénéficieront aux organisations amérindiennes du pays, que ce soit pour préserver leurs droits ou pour essayer de garder leurs terres intactes». Elle a sorti Norman Fucking Rockwell! en août. Elle a remporté des nominations pour deux Grammy Awards pour cet album, qui a été nommé l’album n ° 1 de Pitchfork en 2019.

