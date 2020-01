Lana Del Rey et Carly Rae Jepsen confirmées pour Coachella 2020

Le Coachella Valley Music and Arts Festival a annoncé sa programmation 2020. Rage Against The Machine, Travis Scott et Frank Ocean devraient faire la une des journaux, Lana Del Rey et Carly Rae Jepsen étant également parmi les grands noms du projet de loi.

Comme cela est devenu la coutume annuelle, les organisateurs ont divulgué la programmation une par une sur Twitter, répondant aux anciens tweets des actes ainsi qu’aux fans espérant voir leurs favoris sur l’une des scènes Indio.

Une fois de plus, la gamme de stars de Coachella 2020 a quelque chose pour tous les amateurs de musique, avec les stars de l’EDM Calvin Harris et Flume, le leader de Radiohead Thom Yorke, des artistes hip-hop dont Lil Uzi Vert et Megan Thee Stallion, K -pop act BIGBANG, Run the Jewels, FKA Twigs, King Gizzard & the Lizard Wizard, Disclosure, 21 Savage, Flume, DaBaby, Brockhampton, Swae Lee, Charli XCX, Big Sean, Lil Nas X, City Girls, Big Sean, Weyes Blood, Orville Peck, Denzel Curry, Caribou et Fatboy Slim, aux côtés de dizaines d’artistes supplémentaires également confirmés pour le festival

Duck Sauce – le projet A-Trak et Armand van Helden – a été confirmé pour la programmation, bien qu’il soit inactif depuis 2014. La star de la pop numérique japonaise Hatsune Miku se produira également. La rumeur selon laquelle My Chemical Romance a récemment été réuni apparaitrait au festival, mais n’a pas été annoncée dans le cadre de la programmation.

Coachella, produit par Goldenvoice, reprend Indio pour le week-end 1, qui se déroule du 10 au 12 avril, suivi du week-end 2 du 17 au 19 avril. Visitez l’événement site officiel pour les billets et plus d’informations sur Coachella 2020.

Gambino enfantin, Tame Impala, Ariana Grande et Billie Eilish étaient parmi les faits saillants du Festival Coachella 2019. De plus, Donald Glover a dévoilé son nouveau film avec Rihanna avec Guava Island au festival, tandis que Kanye West a célébré son service dominical au sommet d’une colline le matin du dimanche de Pâques.

